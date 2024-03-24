https://ria.ru/20240324/krysha-1935522821.html

Эмин Агаларов раскрыл подробности пожара в "Крокус сити холле"

Эмин Агаларов раскрыл подробности пожара в "Крокус сити холле" - РИА Новости, 24.03.2024

Эмин Агаларов раскрыл подробности пожара в "Крокус сити холле"

Сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов сообщил РИА Новости, что попал в здание через 40 минут после того, как РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T20:11

2024-03-24T20:11

2024-03-24T22:37

теракт в "крокус сити холле"

эмин агаларов

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араз агаларов

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов сообщил РИА Новости, что попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы."Вместе с сотрудниками МЧС и директором "Крокус сити холла" Романом Грачевым, я лично попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. Мы заходили внутрь несколько раз и провели там более 30 минут, прошли все эвакуационные коридоры, которые не были задымлены на тот момент. Сотрудникам удалось попасть на 4-й этаж, выломать дверь серверной, чтобы спасти носители с видеозаписями камер наблюдения, которые позже помогли следствию найти террористов", - сказал собеседник агентства.По словам Агаларова, на тот момент уже лежали тела расстрелянных террористами людей. Сотрудники "Крокус сити холла" вместе со спасателями и личной охраной Агаларова помогали выносить тела на улицу, в попытке спасти тех, кого ещё можно было. Но террористы "работали" на поражение: стреляли в живот и в голову, увы, мало кто остался в живых. Люди прятались в укромных местах, пытаясь спастись от выстрелов, но погибли в пожаре. "Даже при работе сотен спасателей, за считанные минуты найти всех, кто прятался, было просто технически невозможно", - добавил он.Агаларов уточнил, что все системы безопасности работали, в том числе оповещение, его выключили только под утро, когда об этом попросили спасатели. Все гидранты имели давление, и пожарным было легко к ним подключиться, чтобы потушить огонь."Спринклерная система пожаротушения также работала в штатном режиме. Здание обрушилось только через шесть часов после начала страшнейшего пожара. Некоторые помещения остались целыми, не сгорели. Например, музей Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал. Хотя обычно при таких пожарах сгорает все дотла. Система пожарной безопасности сработала вовремя и двери были разблокированы. Именно благодаря этому многим людям удалось выбраться", - сказал Агаларов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/krokus-1935521792.html

https://ria.ru/20240324/putin-1935502672.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

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