https://ria.ru/20240324/krysha-1935522821.html
Эмин Агаларов раскрыл подробности пожара в "Крокус сити холле"
Эмин Агаларов раскрыл подробности пожара в "Крокус сити холле" - РИА Новости, 24.03.2024
Эмин Агаларов раскрыл подробности пожара в "Крокус сити холле"
Сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов сообщил РИА Новости, что попал в здание через 40 минут после того, как РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:11
2024-03-24T20:11
2024-03-24T22:37
теракт в "крокус сити холле"
эмин агаларов
крокус сити холл
крокус
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араз агаларов
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов сообщил РИА Новости, что попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы."Вместе с сотрудниками МЧС и директором "Крокус сити холла" Романом Грачевым, я лично попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. Мы заходили внутрь несколько раз и провели там более 30 минут, прошли все эвакуационные коридоры, которые не были задымлены на тот момент. Сотрудникам удалось попасть на 4-й этаж, выломать дверь серверной, чтобы спасти носители с видеозаписями камер наблюдения, которые позже помогли следствию найти террористов", - сказал собеседник агентства.По словам Агаларова, на тот момент уже лежали тела расстрелянных террористами людей. Сотрудники "Крокус сити холла" вместе со спасателями и личной охраной Агаларова помогали выносить тела на улицу, в попытке спасти тех, кого ещё можно было. Но террористы "работали" на поражение: стреляли в живот и в голову, увы, мало кто остался в живых. Люди прятались в укромных местах, пытаясь спастись от выстрелов, но погибли в пожаре. "Даже при работе сотен спасателей, за считанные минуты найти всех, кто прятался, было просто технически невозможно", - добавил он.Агаларов уточнил, что все системы безопасности работали, в том числе оповещение, его выключили только под утро, когда об этом попросили спасатели. Все гидранты имели давление, и пожарным было легко к ним подключиться, чтобы потушить огонь."Спринклерная система пожаротушения также работала в штатном режиме. Здание обрушилось только через шесть часов после начала страшнейшего пожара. Некоторые помещения остались целыми, не сгорели. Например, музей Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал. Хотя обычно при таких пожарах сгорает все дотла. Система пожарной безопасности сработала вовремя и двери были разблокированы. Именно благодаря этому многим людям удалось выбраться", - сказал Агаларов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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эмин агаларов, крокус сити холл, крокус, россия, украина, араз агаларов, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Эмин Агаларов, Крокус Сити Холл, Крокус, Россия, Украина, Араз Агаларов, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эмин Агаларов раскрыл подробности пожара в "Крокус сити холле"
Эмин Агаларов: крыша "Крокуса" обрушилась спустя 6 часов после начала пожара
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов сообщил РИА Новости, что попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы.
«
"Вместе с сотрудниками МЧС и директором "Крокус сити холла" Романом Грачевым, я лично попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. Мы заходили внутрь несколько раз и провели там более 30 минут, прошли все эвакуационные коридоры, которые не были задымлены на тот момент. Сотрудникам удалось попасть на 4-й этаж, выломать дверь серверной, чтобы спасти носители с видеозаписями камер наблюдения, которые позже помогли следствию найти террористов", - сказал собеседник агентства.
Пришедшие в "Крокус" забрать вещи и авто рассказали о процессе их выдачи
По словам Агаларова, на тот момент уже лежали тела расстрелянных террористами людей. Сотрудники "Крокус сити холла" вместе со спасателями и личной охраной Агаларова помогали выносить тела на улицу, в попытке спасти тех, кого ещё можно было. Но террористы "работали" на поражение: стреляли в живот и в голову, увы, мало кто остался в живых. Люди прятались в укромных местах, пытаясь спастись от выстрелов, но погибли в пожаре. "Даже при работе сотен спасателей, за считанные минуты найти всех, кто прятался, было просто технически невозможно", - добавил он.
Агаларов уточнил, что все системы безопасности работали, в том числе оповещение, его выключили только под утро, когда об этом попросили спасатели. Все гидранты имели давление, и пожарным было легко к ним подключиться, чтобы потушить огонь.
«
"Спринклерная система пожаротушения также работала в штатном режиме. Здание обрушилось только через шесть часов после начала страшнейшего пожара. Некоторые помещения остались целыми, не сгорели. Например, музей Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал. Хотя обычно при таких пожарах сгорает все дотла. Система пожарной безопасности сработала вовремя и двери были разблокированы. Именно благодаря этому многим людям удалось выбраться", - сказал Агаларов.
Путин поставил свечу за упокой погибших в "Крокусе"
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"