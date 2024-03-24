https://ria.ru/20240324/krokus-1935527843.html

Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения

Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения - РИА Новости, 24.03.2024

Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения

В Басманном суде Москвы в воскресенье ожидается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о теракте в "Крокусе", передает... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T20:51

2024-03-24T20:51

2024-03-24T22:37

теракт в "крокус сити холле"

москва

происшествия

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманном суде Москвы в воскресенье ожидается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из суда.Журналистов, дежуривших у здания суда с раннего утра, пригласили проходить в здание суда в 19.35. Из-за усиленных мер безопасности этот процесс затянулся на продолжительное время. В суде пока не объявляли, что материалы следствия поступили, однако на месте стало известно, что ходатайство будут рассматривать двое судей.К этой минуте также нет информации о доставке подсудимых в суд. Ожидается, что даже если рассмотрение ходатайств начнется в ближайшее время, заседания закончатся не раньше полуночи.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

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москва, происшествия, крокус