https://ria.ru/20240324/krokus-1935527843.html
Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения
Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения - РИА Новости, 24.03.2024
Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения
В Басманном суде Москвы в воскресенье ожидается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о теракте в "Крокусе", передает... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:51
2024-03-24T20:51
2024-03-24T22:37
теракт в "крокус сити холле"
москва
происшествия
крокус
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманном суде Москвы в воскресенье ожидается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из суда.Журналистов, дежуривших у здания суда с раннего утра, пригласили проходить в здание суда в 19.35. Из-за усиленных мер безопасности этот процесс затянулся на продолжительное время. В суде пока не объявляли, что материалы следствия поступили, однако на месте стало известно, что ходатайство будут рассматривать двое судей.К этой минуте также нет информации о доставке подсудимых в суд. Ожидается, что даже если рассмотрение ходатайств начнется в ближайшее время, заседания закончатся не раньше полуночи.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Происшествия, Крокус
Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения
В Москве подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманном суде Москвы в воскресенье ожидается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из суда.
Журналистов, дежуривших у здания суда с раннего утра, пригласили проходить в здание суда в 19.35. Из-за усиленных мер безопасности этот процесс затянулся на продолжительное время. В суде пока не объявляли, что материалы следствия поступили, однако на месте стало известно, что ходатайство будут рассматривать двое судей.
К этой минуте также нет информации о доставке подсудимых в суд. Ожидается, что даже если рассмотрение ходатайств начнется в ближайшее время, заседания закончатся не раньше полуночи.
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"