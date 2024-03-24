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Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:51 24.03.2024 (обновлено: 22:37 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/krokus-1935527843.html
Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения
Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения - РИА Новости, 24.03.2024
Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения
В Басманном суде Москвы в воскресенье ожидается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о теракте в "Крокусе", передает... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:51
2024-03-24T22:37
теракт в "крокус сити холле"
москва
происшествия
крокус
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманном суде Москвы в воскресенье ожидается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из суда.Журналистов, дежуривших у здания суда с раннего утра, пригласили проходить в здание суда в 19.35. Из-за усиленных мер безопасности этот процесс затянулся на продолжительное время. В суде пока не объявляли, что материалы следствия поступили, однако на месте стало известно, что ходатайство будут рассматривать двое судей.К этой минуте также нет информации о доставке подсудимых в суд. Ожидается, что даже если рассмотрение ходатайств начнется в ближайшее время, заседания закончатся не раньше полуночи.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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москва, происшествия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Происшествия, Крокус
Подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения

В Москве подозреваемые в нападении на "Крокус" ожидают избрания меры пресечения

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкОдин из задержанных по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" возле входа в здание центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Один из задержанных по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл возле входа в здание центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Один из задержанных по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" возле входа в здание центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманном суде Москвы в воскресенье ожидается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из суда.
Журналистов, дежуривших у здания суда с раннего утра, пригласили проходить в здание суда в 19.35. Из-за усиленных мер безопасности этот процесс затянулся на продолжительное время. В суде пока не объявляли, что материалы следствия поступили, однако на месте стало известно, что ходатайство будут рассматривать двое судей.
К этой минуте также нет информации о доставке подсудимых в суд. Ожидается, что даже если рассмотрение ходатайств начнется в ближайшее время, заседания закончатся не раньше полуночи.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
23 марта, 13:23
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваПроисшествияКрокус
 
 
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