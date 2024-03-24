Певец Shaman приехал к мемориалу у "Крокуса"
Певец Shaman приехал к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокусе"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПамятная акция активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания "Крокус сити холл"
Памятная акция активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания "Крокус сити холл"
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Певец Shaman приехал к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее певец выпустил песню "Реквием 22.03.24" о теракте в "Крокусе".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.