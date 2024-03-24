https://ria.ru/20240324/krokus-1935525356.html

Певец Shaman приехал к мемориалу у "Крокуса"

Певец Shaman приехал к мемориалу у "Крокуса" - РИА Новости, 24.03.2024

Певец Shaman приехал к мемориалу у "Крокуса"

Певец Shaman приехал к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T20:32

2024-03-24T20:32

2024-03-24T22:37

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

shaman (ярослав дронов)

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Певец Shaman приехал к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости. Ранее певец выпустил песню "Реквием 22.03.24" о теракте в "Крокусе". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/proektsiya-1935522619.html

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

https://ria.ru/20240324/krokus-1935491126.html

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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, shaman (ярослав дронов) , следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), культура