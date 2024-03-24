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Пришедшие в "Крокус" забрать вещи и авто рассказали о процессе их выдачи - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:05 24.03.2024 (обновлено: 22:38 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/krokus-1935521792.html
Пришедшие в "Крокус" забрать вещи и авто рассказали о процессе их выдачи
Пришедшие в "Крокус" забрать вещи и авто рассказали о процессе их выдачи - РИА Новости, 24.03.2024
Пришедшие в "Крокус" забрать вещи и авто рассказали о процессе их выдачи
Потерпевшие, пришедшие в "Крокус" забрать вещи и автомобили после теракта, рассказали РИА Новости о процессе их выдачи: они ждут в очереди, после их опрашивают... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:05
2024-03-24T22:38
теракт в "крокус сити холле"
крокус
москва
россия
происшествия
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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Потерпевшие, пришедшие в "Крокус" забрать вещи и автомобили после теракта, рассказали РИА Новости о процессе их выдачи: они ждут в очереди, после их опрашивают и затем выдают то, что они оставили в ТЦ во время теракта. "Да, я пришёл за машиной. Я не был здесь в момент нападения - были пробки, пересел на метро, машину оставил тут за час до нападения. Поехал на метро на встречу", - рассказал молодой человек. Он также поделился, что узнал о произошедшем по факту: пришёл забирать машину в "Крокус" и узнал о теракте буквально на месте. Женщина, пришедшая за вещами, рассказала, что стала свидетельницей нападения террористов. "Началось все достаточно быстро, мы успели только зайти, сесть. Дальше началась стрельба. Мы легли между рядами, потом оттуда выбирались ползком. Очень большая была давка. Самое страшное - когда люди в панике", - рассказала женщина. Она добавила, что не видела террористов, только слышала стрельбу. Потерпевшая поделилась, что охранники ТЦ хорошо координировали эвакуацию людей и направляли их к выходам. Выдача вещей, добавила она, организована так: люди ждут опроса, после опроса им выдают их вещи в пронумерованных пакетах.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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крокус, москва, россия, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Москва, Россия, Происшествия
Пришедшие в "Крокус" забрать вещи и авто рассказали о процессе их выдачи

Пришедшие в "Крокус" забрать вещи и авто: опрашивают и выдают то, что оставили

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Потерпевшие, пришедшие в "Крокус" забрать вещи и автомобили после теракта, рассказали РИА Новости о процессе их выдачи: они ждут в очереди, после их опрашивают и затем выдают то, что они оставили в ТЦ во время теракта.
«
"Да, я пришёл за машиной. Я не был здесь в момент нападения - были пробки, пересел на метро, машину оставил тут за час до нападения. Поехал на метро на встречу", - рассказал молодой человек. Он также поделился, что узнал о произошедшем по факту: пришёл забирать машину в "Крокус" и узнал о теракте буквально на месте.
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Вчера, 15:14
Женщина, пришедшая за вещами, рассказала, что стала свидетельницей нападения террористов.
«
"Началось все достаточно быстро, мы успели только зайти, сесть. Дальше началась стрельба. Мы легли между рядами, потом оттуда выбирались ползком. Очень большая была давка. Самое страшное - когда люди в панике", - рассказала женщина.
Она добавила, что не видела террористов, только слышала стрельбу. Потерпевшая поделилась, что охранники ТЦ хорошо координировали эвакуацию людей и направляли их к выходам.
Выдача вещей, добавила она, организована так: люди ждут опроса, после опроса им выдают их вещи в пронумерованных пакетах.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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