https://ria.ru/20240324/krokus-1935521792.html

Пришедшие в "Крокус" забрать вещи и авто рассказали о процессе их выдачи

Пришедшие в "Крокус" забрать вещи и авто рассказали о процессе их выдачи - РИА Новости, 24.03.2024

Пришедшие в "Крокус" забрать вещи и авто рассказали о процессе их выдачи

Потерпевшие, пришедшие в "Крокус" забрать вещи и автомобили после теракта, рассказали РИА Новости о процессе их выдачи: они ждут в очереди, после их опрашивают... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T20:05

2024-03-24T20:05

2024-03-24T22:38

теракт в "крокус сити холле"

крокус

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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Потерпевшие, пришедшие в "Крокус" забрать вещи и автомобили после теракта, рассказали РИА Новости о процессе их выдачи: они ждут в очереди, после их опрашивают и затем выдают то, что они оставили в ТЦ во время теракта. "Да, я пришёл за машиной. Я не был здесь в момент нападения - были пробки, пересел на метро, машину оставил тут за час до нападения. Поехал на метро на встречу", - рассказал молодой человек. Он также поделился, что узнал о произошедшем по факту: пришёл забирать машину в "Крокус" и узнал о теракте буквально на месте. Женщина, пришедшая за вещами, рассказала, что стала свидетельницей нападения террористов. "Началось все достаточно быстро, мы успели только зайти, сесть. Дальше началась стрельба. Мы легли между рядами, потом оттуда выбирались ползком. Очень большая была давка. Самое страшное - когда люди в панике", - рассказала женщина. Она добавила, что не видела террористов, только слышала стрельбу. Потерпевшая поделилась, что охранники ТЦ хорошо координировали эвакуацию людей и направляли их к выходам. Выдача вещей, добавила она, организована так: люди ждут опроса, после опроса им выдают их вещи в пронумерованных пакетах.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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крокус, москва, россия, происшествия