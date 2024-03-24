https://ria.ru/20240324/krokus-1935517118.html

Посетитель концерта рассказал подробности нападения на "Крокус"

Посетитель концерта рассказал подробности нападения на "Крокус" - РИА Новости, 24.03.2024

Посетитель концерта рассказал подробности нападения на "Крокус"

Мужчина, находившийся на концерте музыкальной группы в "Крокус сити холле" во время теракта, рассказал РИА Новости, что он с женой ожидал концерта, но в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:30

2024-03-24T19:30

2024-03-24T22:38

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Мужчина, находившийся на концерте музыкальной группы в "Крокус сити холле" во время теракта, рассказал РИА Новости, что он с женой ожидал концерта, но в какой-то момент в зал вошли стрелки и начали убивать людей. "Пришли (с женой - ред.), сели, ждали концерта. Любим эту группу. Долго ждали, в декабре ещё билеты куплены были, долго ждали, как получше места будут. Выбрали. А потом зашли эти стрелки, стали людей убивать", - рассказал очевидец, представившийся Максимом. Он также рассказал, как ему удалось выбраться. По его словам, сначала он и его жена потерялись, лежали на полу в концертном зале. "Жена выбежала первая с какой-то женщиной, а я бегал и по рядам её искал, думал, она ещё в зале. А потом услышал хлопок, дым чёрный поднялся. Видно было, что возгорание пошло. Вроде, выстрелы начали стихать, а потом нарастать", - добавил он. После этого он выбежал из зала и, предположительно, один из охранников показал ему, как выбраться. "Потом вдоль, на мост побежала основная группа людей. Но я крикнул супруге, чтобы она не бежала на мост - не дай Бог он заминирован, все в воде окажемся. Мы в сторону правительства Москвы побежали", - заключил он. Максим добавил, что в настоящее время его жена находится дома и боится выходить. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

https://ria.ru/20240324/opoznanie-1935487962.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

россия

украина

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Мужчина, находившийся на концерте в "Крокус сити холле", рассказал о нападении террористов "Жена выбежала первая с какой-то женщиной, а я бегал и по рядам её искал, думал, она ещё в зале. А потом услышал хлопок, дым чёрный поднялся" Мужчина, находившийся на концерте в "Крокусе", рассказал РИА Новости подробности нападения террористов. Сначала он потерял жену, но в итоге им удалось встретиться на улице, оба не пострадали. Супруга после всего случившегося боится выходить из дома. 2024-03-24T19:30 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)