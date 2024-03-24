https://ria.ru/20240324/krokus-1935502215.html

Агаларов рассказал о восстановлении "Крокус Сити Холл"

Агаларов рассказал о восстановлении "Крокус Сити Холл" - РИА Новости, 24.03.2024

Агаларов рассказал о восстановлении "Крокус Сити Холл"

Все пострадавшие на территории "Крокус Сити Холл" объекты будут восстановлены, для оценки ситуации нужно время, сообщил журналистам глава Grocus Group Араз... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:38

2024-03-24T17:38

2024-03-24T17:39

теракт в "крокус сити холле"

араз агаларов

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Недвижимость. Все пострадавшие на территории "Крокус Сити Холл" объекты будут восстановлены, для оценки ситуации нужно время, сообщил журналистам глава Grocus Group Араз Агаларов. По его словам, необходимо время, чтобы оценить масштаб ущерба и возможности реконструкции. Есть части здания, которые устояли в страшном пожаре. Команда экспертов должна проанализировать разные сценарии. "В любом случае мы восстановим все пострадавшие инфраструктурные объекты на территории "Крокус Сити" и сохраним тысячи рабочих мест для сотрудников компании", - сказал Агаларов. Он отметил, что компания Crocus Group построила сотни объектов, в том числе огромные и технологически сложные - университеты, стадионы, выставочные павильоны и прочее. "Цель террористов – разрушение. Наша миссия – созидание. Помня о жертвах теракта, мы продолжим работу. Справимся с последствиям этой страшной трагедии и будем дальше создавать объекты, которые служат на благо людей и нашей страны", - добавил Агаларов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

араз агаларов, крокус сити холл, московская область (подмосковье)