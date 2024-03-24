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Эксперт сопоставил уровень угрозы теракта в "Крокусе" с атаками 11 сентября - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:22 24.03.2024 (обновлено: 22:40 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/krokus-1935499856.html
Эксперт сопоставил уровень угрозы теракта в "Крокусе" с атаками 11 сентября
Эксперт сопоставил уровень угрозы теракта в "Крокусе" с атаками 11 сентября - РИА Новости, 24.03.2024
Эксперт сопоставил уровень угрозы теракта в "Крокусе" с атаками 11 сентября
Теракт в Подмосковье несет уровень угрозы, сопоставимый с событиями 11 сентября 2001 года в США, России и ее союзникам предстоит определить цели для возмездия,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T17:22
2024-03-24T22:40
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
сирия
сша
крокус
снг
сирийские демократические силы
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ДАМАСК, 24 мар - РИА Новости. Теракт в Подмосковье несет уровень угрозы, сопоставимый с событиями 11 сентября 2001 года в США, России и ее союзникам предстоит определить цели для возмездия, заявил РИА Новости сирийский эксперт по военным и стратегическим вопросам Камаль аль-Джуфа. "Произошедшее в Москве несет не меньший уровень угрозы, чем события 11 сентября. Прежде всего, России следует установить врагов и выяснить, куда нанести ответный мощный удар совместно с союзниками", - сказал аналитик. По утверждениям эксперта, теракт в Красногорске "стал итогом деятельности мировых разведслужб, консультаций и координации между США, Францией и Украиной". "Ожидалось, что будут осуществлены другие операции, и эта - не первая. У них есть план и группа целей. Согласно полученным мной сведениям, есть ряд целей за пределами России, по которым будет нанесен удар в координации с этими разведслужбами и остатками банд "Исламского государства*" (ИГ*), "Исламской партией Туркестана*" (обе - запрещенные в РФ террористические группировки) и их союзниками в Сирии", - заявил аль-Джуфа, ссылаясь на информацию собственных источников в службах безопасности Сирии. Эти же силы стояли за крупной атакой на военное училище в сирийском Хомсе в октябре 2023 года, утверждает аналитик со ссылкой на собственные источники. Атака была осуществлена с помощью заминированных беспилотников во время церемонии выпуска курсантов, погибли почти 90 человек, 277 получили ранения. "За шесть месяцев до этого нападения украинская делегация прибыла в Сирию, они в координации с "Исламской партией Туркестана*"... осуществили транспортировку беспилотников и спланировали это нападение", - сказал он. По данным эксперта, после этой атаки появились планы осуществить теракт в Москве. "После нападения на военный колледж… в Идлиб стали прибывать делегации представителей украинских силовых структур, сотрудничавших с французскими спецслужбами. Благодаря отличным связям между французской разведкой и силами SDF (арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил", контролирующие территории на северо-востоке Сирии - ред.) были проведены контакты с заключенными из числа боевиков ИГ в лагере Эль-Холь и в тюрьмах, подконтрольных SDF. Разведслужбы США транспортными самолетами доставляли на свою базу Шаддади в провинции Эль-Хасеке делегации французских и украинских спецслужб, которые встречались с заключенными - членами ИГ* из стран СНГ. Поэтому у меня не вызывает удивления, что теракт в Москве осуществили граждане Таджикистана", - заявил эксперт. Согласно его данным, на прошлой неделе в Шаддади прибыл последний подобный рейс, доставивший "делегации французских и украинских спецслужб, которые встретились с главарями ИГ* из стран СНГ". Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Лагерь Эль-Холь расположен в провинции Эль-Хасеке на подконтрольной SDF и США территории. В лагере проживают, по разным данным, от 65 тысяч до 70 тысяч беженцев, преимущественно женщины и дети из семей боевиков ИГ. Среди жителей лагеря, помимо сирийцев, есть граждане других стран, в том числе РФ. Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935386407.html
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в мире, россия, сирия, сша, крокус, снг, сирийские демократические силы
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Сирия, США, Крокус, СНГ, Сирийские демократические силы
Эксперт сопоставил уровень угрозы теракта в "Крокусе" с атаками 11 сентября

Эксперт: теракт в "Крокусе" по уровню угрозы сопоставим с атаками 11 сентября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание подмосковного Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 24 мар - РИА Новости. Теракт в Подмосковье несет уровень угрозы, сопоставимый с событиями 11 сентября 2001 года в США, России и ее союзникам предстоит определить цели для возмездия, заявил РИА Новости сирийский эксперт по военным и стратегическим вопросам Камаль аль-Джуфа.
«
"Произошедшее в Москве несет не меньший уровень угрозы, чем события 11 сентября. Прежде всего, России следует установить врагов и выяснить, куда нанести ответный мощный удар совместно с союзниками", - сказал аналитик.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
По утверждениям эксперта, теракт в Красногорске "стал итогом деятельности мировых разведслужб, консультаций и координации между США, Францией и Украиной". "Ожидалось, что будут осуществлены другие операции, и эта - не первая. У них есть план и группа целей. Согласно полученным мной сведениям, есть ряд целей за пределами России, по которым будет нанесен удар в координации с этими разведслужбами и остатками банд "Исламского государства*" (ИГ*), "Исламской партией Туркестана*" (обе - запрещенные в РФ террористические группировки) и их союзниками в Сирии", - заявил аль-Джуфа, ссылаясь на информацию собственных источников в службах безопасности Сирии.
Эти же силы стояли за крупной атакой на военное училище в сирийском Хомсе в октябре 2023 года, утверждает аналитик со ссылкой на собственные источники. Атака была осуществлена с помощью заминированных беспилотников во время церемонии выпуска курсантов, погибли почти 90 человек, 277 получили ранения. "За шесть месяцев до этого нападения украинская делегация прибыла в Сирию, они в координации с "Исламской партией Туркестана*"... осуществили транспортировку беспилотников и спланировали это нападение", - сказал он.
По данным эксперта, после этой атаки появились планы осуществить теракт в Москве. "После нападения на военный колледж… в Идлиб стали прибывать делегации представителей украинских силовых структур, сотрудничавших с французскими спецслужбами. Благодаря отличным связям между французской разведкой и силами SDF (арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил", контролирующие территории на северо-востоке Сирии - ред.) были проведены контакты с заключенными из числа боевиков ИГ в лагере Эль-Холь и в тюрьмах, подконтрольных SDF. Разведслужбы США транспортными самолетами доставляли на свою базу Шаддади в провинции Эль-Хасеке делегации французских и украинских спецслужб, которые встречались с заключенными - членами ИГ* из стран СНГ. Поэтому у меня не вызывает удивления, что теракт в Москве осуществили граждане Таджикистана", - заявил эксперт.
Сообщение Скорбим на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
МИД России ответил на обвинения Зеленского после теракта в "Крокусе"
23 марта, 23:11
Согласно его данным, на прошлой неделе в Шаддади прибыл последний подобный рейс, доставивший "делегации французских и украинских спецслужб, которые встретились с главарями ИГ* из стран СНГ".
Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Лагерь Эль-Холь расположен в провинции Эль-Хасеке на подконтрольной SDF и США территории. В лагере проживают, по разным данным, от 65 тысяч до 70 тысяч беженцев, преимущественно женщины и дети из семей боевиков ИГ. Среди жителей лагеря, помимо сирийцев, есть граждане других стран, в том числе РФ.
Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
* Запрещенная в России террористическая организация.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Владелец "Крокуса" рассказал, как террористы проникли в зал
23 марта, 22:52
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияСирияСШАКрокусСНГСирийские демократические силы
 
 
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