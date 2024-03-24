https://ria.ru/20240324/krokus-1935499856.html

Эксперт сопоставил уровень угрозы теракта в "Крокусе" с атаками 11 сентября

Эксперт сопоставил уровень угрозы теракта в "Крокусе" с атаками 11 сентября - РИА Новости, 24.03.2024

Эксперт сопоставил уровень угрозы теракта в "Крокусе" с атаками 11 сентября

Теракт в Подмосковье несет уровень угрозы, сопоставимый с событиями 11 сентября 2001 года в США, России и ее союзникам предстоит определить цели для возмездия,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:22

2024-03-24T17:22

2024-03-24T22:40

теракт в "крокус сити холле"

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ДАМАСК, 24 мар - РИА Новости. Теракт в Подмосковье несет уровень угрозы, сопоставимый с событиями 11 сентября 2001 года в США, России и ее союзникам предстоит определить цели для возмездия, заявил РИА Новости сирийский эксперт по военным и стратегическим вопросам Камаль аль-Джуфа. "Произошедшее в Москве несет не меньший уровень угрозы, чем события 11 сентября. Прежде всего, России следует установить врагов и выяснить, куда нанести ответный мощный удар совместно с союзниками", - сказал аналитик. По утверждениям эксперта, теракт в Красногорске "стал итогом деятельности мировых разведслужб, консультаций и координации между США, Францией и Украиной". "Ожидалось, что будут осуществлены другие операции, и эта - не первая. У них есть план и группа целей. Согласно полученным мной сведениям, есть ряд целей за пределами России, по которым будет нанесен удар в координации с этими разведслужбами и остатками банд "Исламского государства*" (ИГ*), "Исламской партией Туркестана*" (обе - запрещенные в РФ террористические группировки) и их союзниками в Сирии", - заявил аль-Джуфа, ссылаясь на информацию собственных источников в службах безопасности Сирии. Эти же силы стояли за крупной атакой на военное училище в сирийском Хомсе в октябре 2023 года, утверждает аналитик со ссылкой на собственные источники. Атака была осуществлена с помощью заминированных беспилотников во время церемонии выпуска курсантов, погибли почти 90 человек, 277 получили ранения. "За шесть месяцев до этого нападения украинская делегация прибыла в Сирию, они в координации с "Исламской партией Туркестана*"... осуществили транспортировку беспилотников и спланировали это нападение", - сказал он. По данным эксперта, после этой атаки появились планы осуществить теракт в Москве. "После нападения на военный колледж… в Идлиб стали прибывать делегации представителей украинских силовых структур, сотрудничавших с французскими спецслужбами. Благодаря отличным связям между французской разведкой и силами SDF (арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил", контролирующие территории на северо-востоке Сирии - ред.) были проведены контакты с заключенными из числа боевиков ИГ в лагере Эль-Холь и в тюрьмах, подконтрольных SDF. Разведслужбы США транспортными самолетами доставляли на свою базу Шаддади в провинции Эль-Хасеке делегации французских и украинских спецслужб, которые встречались с заключенными - членами ИГ* из стран СНГ. Поэтому у меня не вызывает удивления, что теракт в Москве осуществили граждане Таджикистана", - заявил эксперт. Согласно его данным, на прошлой неделе в Шаддади прибыл последний подобный рейс, доставивший "делегации французских и украинских спецслужб, которые встретились с главарями ИГ* из стран СНГ". Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Лагерь Эль-Холь расположен в провинции Эль-Хасеке на подконтрольной SDF и США территории. В лагере проживают, по разным данным, от 65 тысяч до 70 тысяч беженцев, преимущественно женщины и дети из семей боевиков ИГ. Среди жителей лагеря, помимо сирийцев, есть граждане других стран, в том числе РФ. Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935386407.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935383810.html

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в мире, россия, сирия, сша, крокус, снг, сирийские демократические силы