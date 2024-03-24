В "Крокусе" рассказали, как пришедшие на концерт люди помогали в эвакуации

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Люди, пришедшие на концерт группы "Пикник" в "Крокус" разбирали забаррикадированные двери, мужчины вели себя героически, рассказала администратор "Крокус Сити Холла" Софья Мейер, выводившая людей во время теракта. "Мы почувствовали запах дыма, и я приняла решение, что нам нужно все-таки уже выходить, и гости также уже в этот момент как раз-таки начали разбирать забаррикадированную дверь. Мы очень оперативно вышли. И спасибо еще раз всем тем, кто помогал все забаррикадировать, все закрыть. Мужчины очень мужественно и героически себя повели", - сказала она в эфире канала "Россия 24". Мейер рассказала, что они выбежали через запасной выход. "Я хотела еще пройти обратно прокричать, все ли вышли. Но когда я зашла во внутрь, уже был черный густой дым", - сказала она. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Концертный зал "Крокус Сити Холл", в котором произошла стрельба
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Люди, пришедшие на концерт группы "Пикник" в "Крокус" разбирали забаррикадированные двери, мужчины вели себя героически, рассказала администратор "Крокус Сити Холла" Софья Мейер, выводившая людей во время теракта.
"Мы почувствовали запах дыма, и я приняла решение, что нам нужно все-таки уже выходить, и гости также уже в этот момент как раз-таки начали разбирать забаррикадированную дверь. Мы очень оперативно вышли. И спасибо еще раз всем тем, кто помогал все забаррикадировать, все закрыть. Мужчины очень мужественно и героически себя повели", - сказала она в эфире канала "Россия 24".
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Мейер рассказала, что они выбежали через запасной выход.
"Я хотела еще пройти обратно прокричать, все ли вышли. Но когда я зашла во внутрь, уже был черный густой дым", - сказала она.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Помощница директора группы "Пикник" погибла при теракте в "Крокусе"
Вчера, 13:36
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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