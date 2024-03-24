К настоящему моменту опознали 62 тела после теракта в "Крокусе"
СК: к настоящему моменту опознано 62 тела после теракта в "Крокусе"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник полиции и машина следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудник полиции и машина следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На данный момент на месте теракта в "Крокус сити холле" опознано 62 тела, сообщил Следственный комитет РФ.
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"К настоящему времени опознано 62 тела", - говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что для определения личности остальных погибших проводятся генетические экспертизы.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.