https://ria.ru/20240324/krokus-1935495145.html

К настоящему моменту опознали 62 тела после теракта в "Крокусе"

К настоящему моменту опознали 62 тела после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

К настоящему моменту опознали 62 тела после теракта в "Крокусе"

На данный момент на месте теракта в "Крокус сити холле" опознано 62 тела, сообщил Следственный комитет РФ. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:57

2024-03-24T16:57

2024-03-24T22:40

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

украина

владимир путин

маргарита симоньян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На данный момент на месте теракта в "Крокус сити холле" опознано 62 тела, сообщил Следственный комитет РФ."К настоящему времени опознано 62 тела", - говорится в сообщении.Ведомство отметило, что для определения личности остальных погибших проводятся генетические экспертизы.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terakt-1935496006.html

https://ria.ru/20240324/ulika-1935434690.html

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россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), украина, владимир путин, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)