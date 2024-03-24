https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса"

Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса" - РИА Новости, 24.03.2024

Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса"

Террористы расстреливали людей почти на всех выходах из зала "Крокус Сити Холла", сообщил владелец "Крокуса" Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:01

2024-03-24T16:01

2024-03-24T22:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

украина

россия

араз агаларов

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Террористы расстреливали людей почти на всех выходах из зала "Крокус Сити Холла", сообщил владелец "Крокуса" Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК."Потому что, вы понимаете, шесть тысяч человек, они за две-три минуты выйти из зала не могут. Тем более что террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей", — подчеркнул он.Агаларов добавил, что благодаря исправной системе пожаротушения удалось в течение нескольких часов поддерживать зал в таком состоянии, чтобы не произошло обрушения, и у людей была возможность его покинуть. По его словам, если сейчас зайти в это помещение, то сложно будет поверить, "что из него кто-то мог выйти живым". Владелец "Крокуса" назвал произошедшее страшной трагедией. Он добавил, что словами выразить соболезнование и горечь утраты, скорее всего, невозможно.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. По информации МЧС, пострадали 154 человека.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terakt-1935398253.html

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происшествия, украина, россия, араз агаларов, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)