Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса"
Владелец "Крокуса: террористы расстреливали людей практически на всех выходах
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Автомобиль скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Террористы расстреливали людей почти на всех выходах из зала "Крокус Сити Холла", сообщил владелец "Крокуса" Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК.
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"Потому что, вы понимаете, шесть тысяч человек, они за две-три минуты выйти из зала не могут. Тем более что террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей", — подчеркнул он.
Агаларов добавил, что благодаря исправной системе пожаротушения удалось в течение нескольких часов поддерживать зал в таком состоянии, чтобы не произошло обрушения, и у людей была возможность его покинуть. По его словам, если сейчас зайти в это помещение, то сложно будет поверить, "что из него кто-то мог выйти живым".
Владелец "Крокуса" назвал произошедшее страшной трагедией. Он добавил, что словами выразить соболезнование и горечь утраты, скорее всего, невозможно.
Теракт в "Крокусе"
В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. По информации МЧС, пострадали 154 человека.
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.