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Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:01 24.03.2024 (обновлено: 22:41 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html
Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса"
Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса" - РИА Новости, 24.03.2024
Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса"
Террористы расстреливали людей почти на всех выходах из зала "Крокус Сити Холла", сообщил владелец "Крокуса" Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:01
2024-03-24T22:41
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
украина
россия
араз агаларов
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Террористы расстреливали людей почти на всех выходах из зала "Крокус Сити Холла", сообщил владелец "Крокуса" Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК.&quot;Потому что, вы понимаете, шесть тысяч человек, они за две-три минуты выйти из зала не могут. Тем более что террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей&quot;, — подчеркнул он.Агаларов добавил, что благодаря исправной системе пожаротушения удалось в течение нескольких часов поддерживать зал в таком состоянии, чтобы не произошло обрушения, и у людей была возможность его покинуть. По его словам, если сейчас зайти в это помещение, то сложно будет поверить, "что из него кто-то мог выйти живым". Владелец "Крокуса" назвал произошедшее страшной трагедией. Он добавил, что словами выразить соболезнование и горечь утраты, скорее всего, невозможно.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. По информации МЧС, пострадали 154 человека.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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происшествия, украина, россия, араз агаларов, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Украина, Россия, Араз Агаларов, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса"

Владелец "Крокуса: террористы расстреливали людей практически на всех выходах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Автомобиль скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Террористы расстреливали людей почти на всех выходах из зала "Крокус Сити Холла", сообщил владелец "Крокуса" Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК.
«

"Потому что, вы понимаете, шесть тысяч человек, они за две-три минуты выйти из зала не могут. Тем более что террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей", — подчеркнул он.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе"
Вчера, 01:54
Агаларов добавил, что благодаря исправной системе пожаротушения удалось в течение нескольких часов поддерживать зал в таком состоянии, чтобы не произошло обрушения, и у людей была возможность его покинуть. По его словам, если сейчас зайти в это помещение, то сложно будет поверить, "что из него кто-то мог выйти живым".
Владелец "Крокуса" назвал произошедшее страшной трагедией. Он добавил, что словами выразить соболезнование и горечь утраты, скорее всего, невозможно.

Теракт в "Крокусе"

В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. По информации МЧС, пострадали 154 человека.
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.
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Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияУкраинаРоссияАраз АгаларовВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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