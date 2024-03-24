https://ria.ru/20240324/krokus-1935480668.html

В Армении создали книгу соболезнований по жертвам теракта в "Крокусе"

В Армении создали книгу соболезнований по жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

В Армении создали книгу соболезнований по жертвам теракта в "Крокусе"

Книга соболезнований по жертвам теракта в подмосковном "Крокус сити холле" открылась в воскресенье в посольстве России в Армении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:22

2024-03-24T15:22

2024-03-24T15:45

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

армения

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ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Книга соболезнований по жертвам теракта в подмосковном "Крокус сити холле" открылась в воскресенье в посольстве России в Армении, передает корреспондент РИА Новости.Книга соболезнований будет открыта два дня - 24 и 25 марта. В указанные дни будет также открыта электронная книга соболезнований по адресу armenia@mid.ru.В воскресенье с утрам дипмиссию уже посетили депутаты парламента, политические и общественные деятели, послы дружественных стран, ученые, представители экспертного сообщества.Бывший вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов выразил соболезнования от имени Республиканской партии Армении, возглавляемой экс-президентом Сержем Саргсяном. "Выражаю соболезнования братскому российскому народу, нашему союзнику - Российской Федерации. Это ужасная трагедия... мы решительно осуждаем, скорбим вместе с братьями, сестрами в России, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал Шармазанов.Депутат парламента от правящей партии "Гражданский договор" Алексей Сандыков, представляющий в законодательном органе русскую общину, заявил, что пришел оставить запись в книге соболезнований по зову сердца и по своему долгу. "Я обязан быть здесь, чтобы выразить слова поддержки, слова сочувствия братскому русскому народу... Наши народы должны быть рядом, и это всегда так есть", - сказал он журналистам.В воскресенье жители Армении уже второй день продолжают приносить к зданию посольства цветы, венки и мягкие игрушки.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240324/verbovka-1935470967.html

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, армения