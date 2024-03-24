В Армении создали книгу соболезнований по жертвам теракта в "Крокусе"

ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Книга соболезнований по жертвам теракта в подмосковном "Крокус сити холле" открылась в воскресенье в посольстве России в Армении, передает корреспондент РИА Новости.Книга соболезнований будет открыта два дня - 24 и 25 марта. В указанные дни будет также открыта электронная книга соболезнований по адресу armenia@mid.ru.В воскресенье с утрам дипмиссию уже посетили депутаты парламента, политические и общественные деятели, послы дружественных стран, ученые, представители экспертного сообщества.Бывший вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов выразил соболезнования от имени Республиканской партии Армении, возглавляемой экс-президентом Сержем Саргсяном. "Выражаю соболезнования братскому российскому народу, нашему союзнику - Российской Федерации. Это ужасная трагедия... мы решительно осуждаем, скорбим вместе с братьями, сестрами в России, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал Шармазанов.Депутат парламента от правящей партии "Гражданский договор" Алексей Сандыков, представляющий в законодательном органе русскую общину, заявил, что пришел оставить запись в книге соболезнований по зову сердца и по своему долгу. "Я обязан быть здесь, чтобы выразить слова поддержки, слова сочувствия братскому русскому народу... Наши народы должны быть рядом, и это всегда так есть", - сказал он журналистам.В воскресенье жители Армении уже второй день продолжают приносить к зданию посольства цветы, венки и мягкие игрушки.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В воскресенье с утрам дипмиссию уже посетили депутаты парламента, политические и общественные деятели, послы дружественных стран, ученые, представители экспертного сообщества.
Бывший вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов выразил соболезнования от имени Республиканской партии Армении, возглавляемой экс-президентом Сержем Саргсяном. "Выражаю соболезнования братскому российскому народу, нашему союзнику - Российской Федерации. Это ужасная трагедия... мы решительно осуждаем, скорбим вместе с братьями, сестрами в России, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал Шармазанов.
Депутат парламента от правящей партии "Гражданский договор" Алексей Сандыков, представляющий в законодательном органе русскую общину, заявил, что пришел оставить запись в книге соболезнований по зову сердца и по своему долгу. "Я обязан быть здесь, чтобы выразить слова поддержки, слова сочувствия братскому русскому народу... Наши народы должны быть рядом, и это всегда так есть", - сказал он журналистам.
В воскресенье жители Армении уже второй день продолжают приносить к зданию посольства цветы, венки и мягкие игрушки.
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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