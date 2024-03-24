https://ria.ru/20240324/krokus-1935480198.html

Люди продолжают нести цветы к мемориалу у "Крокус сити холла"

Люди продолжают нести цветы к мемориалу у "Крокус сити холла" - РИА Новости, 24.03.2024

Люди продолжают нести цветы к мемориалу у "Крокус сити холла"

Сильный дождь не останавливает тех, кто хочет почтить память жертв теракта в "Крокус сити холле", люди продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:19

2024-03-24T15:19

2024-03-24T15:45

теракт в "крокус сити холле"

россия

маргарита симоньян

владимир путин

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Сильный дождь не останавливает тех, кто хочет почтить память жертв теракта в "Крокус сити холле", люди продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу, передает корреспондент РИА Новости. Волонтеры активно помогают людям, направляя толпу. Часть из них специально встала в лужи небольшой цепочкой, чтобы сочувствующие могли обойти их. Волонтеры также раздают дождевики людям. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь к мемориалу "Крокус Сити Холл" Люди продолжаю приезжать к мемориалу. Очередь начинается почти от Вегаса. На подъезде со стороны МКАДа люди стоят в пробке от моста. 2024-03-24T15:19 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, маргарита симоньян, владимир путин, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество