https://ria.ru/20240324/krokus-1935479395.html

Спасатели еще находят тела при разборе завалов в "Крокусе"

Спасатели еще находят тела при разборе завалов в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Спасатели еще находят тела при разборе завалов в "Крокусе"

Спасатели продолжают находить тела погибших при разборе завалов после теракта в "Крокус сити холле" и приглашают на опознание тех, кто разыскивает своих родных, РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:14

2024-03-24T15:14

2024-03-24T22:42

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Спасатели продолжают находить тела погибших при разборе завалов после теракта в "Крокус сити холле" и приглашают на опознание тех, кто разыскивает своих родных, рассказала РИА Новости одна из тех, кто ищет свою подругу. "Мне очень жаль, но ваши родители были найдены в завалах, где раньше был концертный зал, с множеством ожогов… Приезжайте на опознание", - говорится в сообщении от спасателя, которое процитировала женщина. По её словам, близкие приезжают в морг на опознание. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/pomoschnitsa-1935464100.html

https://ria.ru/20240323/mashina-1935229377.html

россия

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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)