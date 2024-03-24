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Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:14 24.03.2024 (обновлено: 14:34 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/krokus-1935460301.html
Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе"
Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе"
Вещи, оставленные в гардеробе "Крокус Сити Холла", начнут выдавать в 18.00 мск, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:14
2024-03-24T14:34
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вещи, оставленные в гардеробе "Крокус Сити Холла", начнут выдавать в 18.00 мск, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."До 15.00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь, отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием", — сказал он.Губернатор добавил, что к выдаче машин также все готово. Сейчас власти вместе с сотрудниками ГИБДД обзванивают владельцев, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383, добавил он.Террористы напали на "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. В нападении участвовали не менее четырех боевиков. Ворвавшись в помещение, где должен был начаться концерт группы "Пикник", они начали расстреливать всех попадавшихся им на пути людей. После этого они устроили пожар, который охватил все здание.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян указывала, что число жертв — 143 человека.Согласно официальным данным, 107 человек госпитализировали, 44 получают амбулаторную помощь.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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крокус сити холл, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе"

Воробьёв: оставленные в "Крокусе" вещи и машины начнут выдавать в 18.00

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вещи, оставленные в гардеробе "Крокус Сити Холла", начнут выдавать в 18.00 мск, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
"До 15.00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь, отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием", — сказал он.
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Губернатор добавил, что к выдаче машин также все готово. Сейчас власти вместе с сотрудниками ГИБДД обзванивают владельцев, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383, добавил он.
Террористы напали на "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. В нападении участвовали не менее четырех боевиков. Ворвавшись в помещение, где должен был начаться концерт группы "Пикник", они начали расстреливать всех попадавшихся им на пути людей. После этого они устроили пожар, который охватил все здание.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян указывала, что число жертв — 143 человека.
Согласно официальным данным, 107 человек госпитализировали, 44 получают амбулаторную помощь.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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