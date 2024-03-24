https://ria.ru/20240324/krokus-1935460301.html
Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе"
Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе"
Вещи, оставленные в гардеробе "Крокус Сити Холла", начнут выдавать в 18.00 мск, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:14
2024-03-24T13:14
2024-03-24T14:34
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вещи, оставленные в гардеробе "Крокус Сити Холла", начнут выдавать в 18.00 мск, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."До 15.00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь, отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием", — сказал он.Губернатор добавил, что к выдаче машин также все готово. Сейчас власти вместе с сотрудниками ГИБДД обзванивают владельцев, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383, добавил он.Террористы напали на "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. В нападении участвовали не менее четырех боевиков. Ворвавшись в помещение, где должен был начаться концерт группы "Пикник", они начали расстреливать всех попадавшихся им на пути людей. После этого они устроили пожар, который охватил все здание.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян указывала, что число жертв — 143 человека.Согласно официальным данным, 107 человек госпитализировали, 44 получают амбулаторную помощь.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе"
Воробьёв: оставленные в "Крокусе" вещи и машины начнут выдавать в 18.00
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Вещи, оставленные в гардеробе "Крокус Сити Холла", начнут выдавать в 18.00 мск, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале
.
"До 15.00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь, отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием", — сказал он.
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Губернатор добавил, что к выдаче машин также все готово. Сейчас власти вместе с сотрудниками ГИБДД обзванивают владельцев, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383, добавил он.
Террористы напали на "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. В нападении участвовали не менее четырех боевиков. Ворвавшись в помещение, где должен был начаться концерт группы "Пикник", они начали расстреливать всех попадавшихся им на пути людей. После этого они устроили пожар, который охватил все здание.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян указывала, что число жертв — 143 человека.
Согласно официальным данным, 107 человек госпитализировали, 44 получают амбулаторную помощь.
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