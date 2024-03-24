https://ria.ru/20240324/krokus-1935460301.html

Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе"

Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Воробьев рассказал о порядке выдачи оставленных вещей и машин в "Крокусе"

Вещи, оставленные в гардеробе "Крокус Сити Холла", начнут выдавать в 18.00 мск, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:14

2024-03-24T13:14

2024-03-24T14:34

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вещи, оставленные в гардеробе "Крокус Сити Холла", начнут выдавать в 18.00 мск, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."До 15.00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь, отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием", — сказал он.Губернатор добавил, что к выдаче машин также все готово. Сейчас власти вместе с сотрудниками ГИБДД обзванивают владельцев, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383, добавил он.Террористы напали на "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. В нападении участвовали не менее четырех боевиков. Ворвавшись в помещение, где должен был начаться концерт группы "Пикник", они начали расстреливать всех попадавшихся им на пути людей. После этого они устроили пожар, который охватил все здание.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян указывала, что число жертв — 143 человека.Согласно официальным данным, 107 человек госпитализировали, 44 получают амбулаторную помощь.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, андрей воробьев, московская область (подмосковье)