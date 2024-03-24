https://ria.ru/20240324/korotchenko-1935504247.html

Коротченко призвал создать структуру по ликвидации террористов за рубежом

Коротченко призвал создать структуру по ликвидации террористов за рубежом - РИА Новости, 24.03.2024

Коротченко призвал создать структуру по ликвидации террористов за рубежом

Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры, которая занималась бы ликвидацией террористов и... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:55

2024-03-24T17:55

2024-03-24T18:20

теракт в "крокус сити холле"

россия

владимир путин

игорь коротченко

украина

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859776456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2a13e5779df22a96083ceecc95164e7f.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры, которая занималась бы ликвидацией террористов и организаторов терактов за рубежом, подобной 4-му управлению НКВД СССР, заявил РИА Новости в воскресенье известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Президент России Владимир Путин в своём выступлении заявил, что РФ найдёт и покарает всех виновных в теракте в "Крокусе". Учитывая, что обозначен украинский след, могут быть установлены те, кто планировал это преступление, в том числе не только на Украине, но и в других зарубежных странах, встаёт вопрос о целесообразности создания в России подразделения, аналогичного 4-му управлению НКВД СССР, которое возглавлял генерал Павел Судоплатов", - сказал Коротченко. Собеседник агентства напомнил, что данная структура занималась ликвидацией за рубежом лиц, совершавших диверсионно-террористические акции против советских граждан. "Разумеется, если будет принято решение о формировании такой структуры, для неё потребуется соответствующая правовая база и отработанный механизм проведения соответствующих операций. В любом случае очевидно, что лица, виновные в массовой гибели мирных российских граждан, подлежат ликвидации как террористы, где бы и на территории каких бы государств они не находились" - подчеркнул Коротченко. Аналитик отметил, что подобная практика существует в Соединенных Штатах, где в отношении террористов и лиц, определенных как врагов американского государства, проводятся операции возмездия, которые санкционирует президент США. Аналогичные операции также широко распространены в спецслужбах Израиля. После начала Великой Отечественной войны, 5 июля 1941 года, для организации разведывательно-диверсионной работы в тылу гитлеровцев была сформирована Особая группа при наркоме внутренних дел СССР, которую возглавил легендарный чекист Павел Судоплатов. При Особой группе были созданы войска, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). В октябре 1941-го на базе Особой группы сформировали 2-й отдел НКВД СССР, реорганизованный в 1942 году в 4-е Управление НКВД, позже НКГБ. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было зтерактаранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/moratoriy-1935447565.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос предполагаемого главаря банды, атаковавшей "Крокус" Допрос предполагаемого главаря банды, атаковавшей "Крокус" 2024-03-24T17:55 true PT4M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, игорь коротченко, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)