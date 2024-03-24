В Новгороде и на Валдае прозвучали колокола в память о погибших в "Крокусе"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Колокольный звон прозвучал в полдень в Новгородском кремле и на Валдае в память о погибших в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника. Уточняется, что в воскресенье в полдень по инициативе Совета музеев России и Российского комитета Международного совета проведена общероссийская минута молчания в память о жертвах теракта. Новгородский музей-заповедник выступил с инициативой сопроводить минуту молчания колокольным звоном, что было поддержано коллегами из Пскова, Херсонеса, Кириллова, Бородино. Колокольный звон прозвучал и на Валдае, где находится музей колоколов. "В Новгородском кремле прозвучал Большой колокол в память о погибших в "Крокус сити холле". Также к инициативе присоединился Валдайский филиал Новгородского музея-заповедника", - говорится в сообщении. В Софийском соборе митрополит Новгородский и Старорусский Лев отслужит панихиду по погибшим. Новгородцы продолжают нести цветы к стихийному мемориалу у кремля. Все массовые мероприятия отменены в регионе до особого распоряжения губернатора Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
россия, валдай, украина, маргарита симоньян, владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Валдай, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгороде и на Валдае прозвучали колокола в память о погибших в "Крокусе"
В Новгородском кремле и на Валдае прозвучали колокола по погибшим в "Крокусе"
Медиабаннер "Свеча скорби" во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Колокольный звон прозвучал в полдень в Новгородском кремле и на Валдае в память о погибших в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.
Уточняется, что в воскресенье в полдень по инициативе Совета музеев России и Российского комитета Международного совета проведена общероссийская минута молчания в память о жертвах теракта. Новгородский музей-заповедник выступил с инициативой сопроводить минуту молчания колокольным звоном, что было поддержано коллегами из Пскова, Херсонеса, Кириллова, Бородино. Колокольный звон прозвучал и на Валдае, где находится музей колоколов.
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"В Новгородском кремле прозвучал Большой колокол в память о погибших в "Крокус сити холле". Также к инициативе присоединился Валдайский филиал Новгородского музея-заповедника", - говорится в сообщении.
В Софийском соборе митрополит Новгородский и Старорусский Лев отслужит панихиду по погибшим. Новгородцы продолжают нести цветы к стихийному мемориалу у кремля. Все массовые мероприятия отменены в регионе до особого распоряжения губернатора
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Помощница директора группы "Пикник" погибла при теракте в "Крокусе"
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