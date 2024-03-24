https://ria.ru/20240324/kitay-1935443516.html

В Китае нашли два советских воинских захоронения

В Китае нашли два советских воинских захоронения - РИА Новости, 24.03.2024

В Китае нашли два советских воинских захоронения

Недавно в Китае обнаружили два не учтенных ранее советских воинских захоронения, рассказал РИА Новости руководитель представительства минобороны РФ по... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:23

2024-03-24T11:23

2024-03-24T11:23

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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Недавно в Китае обнаружили два не учтенных ранее советских воинских захоронения, рассказал РИА Новости руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко. Дипломат подчеркнул, что "в Китае продолжается поиск и паспортизация советских воинских захоронений". "Посольство России в Китае, представительство министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР ведут постоянную работу по установлению сведений о российских (советских) военнослужащих, погибших и пропавших без вести в ходе войн и военных конфликтов на территории Китая, с целью увековечения их памяти", - рассказал Кисенко. Он сообщил, что "недавно результатом такой работы стало обнаружение двух ранее не учтенных советских воинских захоронений: в поселке Хэпин уезда Яньхэ города Тунжэнь провинции Гуйчжоу и поселке Ханьгу района Цзюлунпо города Чунцин". Сведения о том, что в указанных местах находятся захоронения двух советских летчиков-добровольцев, воевавших в Китае во время войны сопротивления китайского народа японской агрессии, поступили от руководителя китайского поискового отряда "Советский сокол". После чего на место для осмотра и уточнения полученной информации, сбора подробных сведений выехали представители российского посольства и минобороны России. Дипломат указал, что в поселке Хэпин уезда Яньхэ были осмотрены места, связанные с гибелью советского летчика, известного в Китае под именем "Цзиньцзяолофу". Согласно данным местных органов власти, 24 декабря 1939 года советские летчики-добровольцы вылетели из Чунцина для бомбардировки объектов японских агрессоров в районе Нанкина. После успешного выполнения задания на обратном пути стало заканчиваться топливо, и летчики были вынуждены совершить посадку на отмель реки Уцзян, и один из них погиб. На следующий день была организована масштабная церемония похорон советского пилота, в которой приняли участие более 10 тысяч человек. В июне 1953 года на могиле летчика установили новый памятник. Еще позднее, в 2017 году, на этом месте завершилось строительство тематической площади, посвященной памяти советского аса. Площадь был названа его именем, а рядом с памятной стелой установлена модель советского истребителя И-16. Само же захоронение в 1976 году было перенесено на новое место – кладбище "Шипо", а в августе 1985 года останки летчика вместе с памятником были перенесены на новое место – мемориал павшим героям революции "Бабаошань", где и находятся в настоящее время. "Местная администрация выделила средства на обустройство захоронения и установку стелы с текстом, содержащим информацию о подвиге советского офицера, обстоятельствах его гибели и истории перенесения могилы", - рассказал Кисенко. Он добавил, что ежегодно на традиционный китайский праздник поминовения усопших "Цинмин" на захоронении советского летчика проходят памятные мероприятия, в которых принимают участие люди разных возрастов и профессий. Китайские школьники приезжают на могилу советского летчика, чтобы узнать о подвиге героя и отдать дань его памяти. При этом русское имя погибшего летчика пока точно не установлено, однако предполагается, что в уездном городе Яньхэ захоронен советский летчик старший лейтенант Федор Зинченко, который находился в командировке в Китае с 10 июня 1939 года и погиб 10 января 1940 года при вынужденной посадке самолета на отмель реки у города Янхо. Представители посольства и минобороны России также осмотрели место в районе города Чунцин, где предположительно, захоронен советский летчик капитан Салам Каурбекович Бдайциев. Согласно архивным данным, капитан Бдайциев находился в командировке в Китае с 21 июня 1939 года, погиб 2 октября 1939 года в воздушном бою в районе Чунцина, он выбросился с парашютом, разбился о скалу. "Место недалеко от бывшего чунцинского аэродрома "Байшии", где до 60-х годов прошлого века находилась могила советского летчика с установленным на ней памятником, хорошо помнят жители поселка Ханьгу района Цзюлунпо города Чунцин. К сожалению, памятник был утрачен и определить сегодня абсолютно точное место захоронения советского летчика-офицера не представляется возможным", - добавил Кисенко. Найти останки павшего защитника отечества поможет лишь специально организованное поисковое мероприятие, по данным китайских исследователей, район поиска может составить до 50 квадратных метров. Кисенко добавил, что секретная операция под кодовым названием "Z", организованная Советским Союзом в 1937-1941 годах, в рамках которой советские военные специалисты и техники были отправлены в Китай, до сих пор остается одной из малоизвестных страниц военной истории страны. Советские специалисты, которых назвали добровольцами, пришли на помощь китайскому народу в самые тяжелые для него годы – годы борьбы с японскими агрессорами. В борьбе с японскими захватчиками при оказании интернациональной помощи Китаю, достойно выполнив своей воинский долг, приняли участие более 5 тысяч советских граждан, из них 3665 – военные специалисты и советники, в том числе около 2500 летчиков и авиационных техников. 14 советским летчикам, защищавшим небо Китая, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. "На родину не вернулись 227 советских добровольцев, память о них навсегда осталась в сердцах китайского народа. Все захоронения и памятники советских воинов в Китае поддерживаются в хорошем состоянии", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20240322/rossiya-1934871069.html

https://ria.ru/20220902/pamyatnik-1813984658.html

https://ria.ru/20221022/krasnoarmeytsy-1825874007.html

https://ria.ru/20220525/ostanki-1790686151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, чунцин, в мире