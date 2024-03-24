https://ria.ru/20240324/khram-1935432539.html

У храма Христа Спасителя усилили охрану

У храма Христа Спасителя усилили охрану - РИА Новости, 24.03.2024

У храма Христа Спасителя усилили охрану

У храма Христа Спасителя в Москве, где началась литургия, усилена охрана, дежурит Росгвардия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:30

2024-03-24T10:30

2024-03-24T10:50

теракт в "крокус сити холле"

религия

храм христа спасителя

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. У храма Христа Спасителя в Москве, где началась литургия, усилена охрана, дежурит Росгвардия, передает корреспондент РИА Новости. В храме Христа Спасителя началась литургия, которую возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На вход в храм на улице выстроилась очередь. У входа дежурит вооруженная охрана Росгвардии. Храм полностью заполнен людьми.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, храм христа спасителя