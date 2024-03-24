https://ria.ru/20240324/kherson-1935453295.html
Сенатор сообщил о планах Киева переименовать улицы в Херсоне
Сенатор сообщил о планах Киева переименовать улицы в Херсоне - РИА Новости, 24.03.2024
Сенатор сообщил о планах Киева переименовать улицы в Херсоне
Киевские власти намерены переименовать улицы во временно подконтрольном им городе Херсоне в честь украинских националистов и нацистов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:31
2024-03-24T12:31
2024-03-24T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Киевские власти намерены переименовать улицы во временно подконтрольном им городе Херсоне в честь украинских националистов и нацистов, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Поступает информация, что фашисты в Херсоне не придумали ничего лучше, чем переименовать улицы, дав им имена убийц и преступников", - сказал Кастюкевич. В частности, под переименование попали улицы Грибоедова, Державина, Достоевского, Добролюбова, Нестерова. При этом проспект Кутузова планируется назвать в честь украинского националиста Симона Петлюры или пособников нацистов в годы Великой Отечественной войны Романа Шухевича, а улицу Генерала Выдригана в честь участника ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия)*, брата Степаны Бандеры Богдана. "Неужели те, кто сейчас в русском городе Херсоне устраивает этот административный шабаш и нещадно грабит оставшиеся горстки мирных людей и правда думает, что все это "переименование" надолго? Русский город Херсон был и будет русским, и улицы в этом городе никогда не будут носить имена предателей и убийц", - сказал сенатор. По его словам, после освобождения города его улицам вернут привычные исторические названия. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20240214/ulitsy-1927440169.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935445400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , роман шухевич, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Роман Шухевич, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов
Сенатор сообщил о планах Киева переименовать улицы в Херсоне
Сенатор сообщил о планах Киева переименовать улицы в Херсоне в честь нацистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Киевские власти намерены переименовать улицы во временно подконтрольном им городе Херсоне в честь украинских националистов и нацистов, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Поступает информация, что фашисты в Херсоне не придумали ничего лучше, чем переименовать улицы, дав им имена убийц и преступников", - сказал Кастюкевич.
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В частности, под переименование попали улицы Грибоедова, Державина, Достоевского, Добролюбова, Нестерова. При этом проспект Кутузова планируется назвать в честь украинского националиста Симона Петлюры или пособников нацистов в годы Великой Отечественной войны Романа Шухевича
, а улицу Генерала Выдригана в честь участника ОУН
-УПА
(Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия)*, брата Степаны Бандеры Богдана.
"Неужели те, кто сейчас в русском городе Херсоне устраивает этот административный шабаш и нещадно грабит оставшиеся горстки мирных людей и правда думает, что все это "переименование" надолго? Русский город Херсон был и будет русским, и улицы в этом городе никогда не будут носить имена предателей и убийц", - сказал сенатор.
По его словам, после освобождения города его улицам вернут привычные исторические названия.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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