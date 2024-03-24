https://ria.ru/20240324/kherson-1935453295.html

Сенатор сообщил о планах Киева переименовать улицы в Херсоне

Сенатор сообщил о планах Киева переименовать улицы в Херсоне - РИА Новости, 24.03.2024

Сенатор сообщил о планах Киева переименовать улицы в Херсоне

Киевские власти намерены переименовать улицы во временно подконтрольном им городе Херсоне в честь украинских националистов и нацистов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:31

2024-03-24T12:31

2024-03-24T12:31

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роман шухевич

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организация украинских националистов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Киевские власти намерены переименовать улицы во временно подконтрольном им городе Херсоне в честь украинских националистов и нацистов, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Поступает информация, что фашисты в Херсоне не придумали ничего лучше, чем переименовать улицы, дав им имена убийц и преступников", - сказал Кастюкевич. В частности, под переименование попали улицы Грибоедова, Державина, Достоевского, Добролюбова, Нестерова. При этом проспект Кутузова планируется назвать в честь украинского националиста Симона Петлюры или пособников нацистов в годы Великой Отечественной войны Романа Шухевича, а улицу Генерала Выдригана в честь участника ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия)*, брата Степаны Бандеры Богдана. "Неужели те, кто сейчас в русском городе Херсоне устраивает этот административный шабаш и нещадно грабит оставшиеся горстки мирных людей и правда думает, что все это "переименование" надолго? Русский город Херсон был и будет русским, и улицы в этом городе никогда не будут носить имена предателей и убийц", - сказал сенатор. По его словам, после освобождения города его улицам вернут привычные исторические названия. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20240214/ulitsy-1927440169.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1935445400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, россия, херсонская область , роман шухевич, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов