https://ria.ru/20240324/ispaniya-1935484919.html

В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ

В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2024

В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ

Полиция Испании задержала 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, сообщает испанская радиостанция Cadena Ser. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:46

2024-03-24T15:46

2024-03-24T15:46

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Полиция Испании задержала 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, сообщает испанская радиостанция Cadena Ser. Согласно радиостанции, полиция провела задержания в провинциях нескольких городов, включая Барселону и Валенсию. Среди задержанных были граждане Украины, России, Казахстана и Молдавии в возрасте от 19 до 49 лет. "Подразделения судебной полиции Гражданской гвардии в рамках операции Magictheft арестовали 12 человек, принадлежащих к преступной организации, специализирующейся на совершении мошеннических преступлений... с криптовалютами", - сообщает радиостанция. Отмечается, что задержанные смогли провести 20 мошеннических операций в Барселоне, Таррагоне, Валенсии, а также в Дубае. В результате члены группировки смогли получить более 50 тысяч евро в криптовалюте.

https://ria.ru/20240312/shariy-1932578411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, россия