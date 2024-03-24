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В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2024
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15:46 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/ispaniya-1935484919.html
В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ
В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2024
В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ
Полиция Испании задержала 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, сообщает испанская радиостанция Cadena Ser. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:46
2024-03-24T15:46
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Полиция Испании задержала 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, сообщает испанская радиостанция Cadena Ser. Согласно радиостанции, полиция провела задержания в провинциях нескольких городов, включая Барселону и Валенсию. Среди задержанных были граждане Украины, России, Казахстана и Молдавии в возрасте от 19 до 49 лет. "Подразделения судебной полиции Гражданской гвардии в рамках операции Magictheft арестовали 12 человек, принадлежащих к преступной организации, специализирующейся на совершении мошеннических преступлений... с криптовалютами", - сообщает радиостанция. Отмечается, что задержанные смогли провести 20 мошеннических операций в Барселоне, Таррагоне, Валенсии, а также в Дубае. В результате члены группировки смогли получить более 50 тысяч евро в криптовалюте.
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в мире, испания, россия
В мире, Испания, Россия
В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ

Cadena Ser: в Испании задержали 12 подозреваемых в мошенничестве, в т.ч. россиян

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Полиция Испании задержала 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, сообщает испанская радиостанция Cadena Ser.
Согласно радиостанции, полиция провела задержания в провинциях нескольких городов, включая Барселону и Валенсию. Среди задержанных были граждане Украины, России, Казахстана и Молдавии в возрасте от 19 до 49 лет.
"Подразделения судебной полиции Гражданской гвардии в рамках операции Magictheft арестовали 12 человек, принадлежащих к преступной организации, специализирующейся на совершении мошеннических преступлений... с криптовалютами", - сообщает радиостанция.
Отмечается, что задержанные смогли провести 20 мошеннических операций в Барселоне, Таррагоне, Валенсии, а также в Дубае. В результате члены группировки смогли получить более 50 тысяч евро в криптовалюте.
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