https://ria.ru/20240324/ispaniya-1935484919.html
В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ
В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2024
В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ
Полиция Испании задержала 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, сообщает испанская радиостанция Cadena Ser. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:46
2024-03-24T15:46
2024-03-24T15:46
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Полиция Испании задержала 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, сообщает испанская радиостанция Cadena Ser. Согласно радиостанции, полиция провела задержания в провинциях нескольких городов, включая Барселону и Валенсию. Среди задержанных были граждане Украины, России, Казахстана и Молдавии в возрасте от 19 до 49 лет. "Подразделения судебной полиции Гражданской гвардии в рамках операции Magictheft арестовали 12 человек, принадлежащих к преступной организации, специализирующейся на совершении мошеннических преступлений... с криптовалютами", - сообщает радиостанция. Отмечается, что задержанные смогли провести 20 мошеннических операций в Барселоне, Таррагоне, Валенсии, а также в Дубае. В результате члены группировки смогли получить более 50 тысяч евро в криптовалюте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, россия
В Испании задержали россиян по подозрению в мошенничестве, пишут СМИ
Cadena Ser: в Испании задержали 12 подозреваемых в мошенничестве, в т.ч. россиян