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В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 24.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935429764.html
В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры
В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 24.03.2024
В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры
Инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украине, заявили в воскресенье силы обороны юга страны. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T10:12
2024-03-24T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украине, заявили в воскресенье силы обороны юга страны. Как говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ, повреждена "припортовая инфраструктура". О какой именно инфраструктуре идет речь, не уточняется. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе ночью и утром была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
одесская область
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в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры

В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украине, заявили в воскресенье силы обороны юга страны.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ, повреждена "припортовая инфраструктура". О какой именно инфраструктуре идет речь, не уточняется.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе ночью и утром была объявлена воздушная тревога.
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