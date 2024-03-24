https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935429764.html
В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры
В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 24.03.2024
В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры
Инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украине, заявили в воскресенье силы обороны юга страны. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T10:12
2024-03-24T10:12
2024-03-24T10:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украине, заявили в воскресенье силы обороны юга страны. Как говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ, повреждена "припортовая инфраструктура". О какой именно инфраструктуре идет речь, не уточняется. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе ночью и утром была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры
В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры