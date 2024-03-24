https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935429764.html

В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры

В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 24.03.2024

В Одесской области заявили о повреждении инфраструктуры

Инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украине, заявили в воскресенье силы обороны юга страны. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:12

2024-03-24T10:12

2024-03-24T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украине, заявили в воскресенье силы обороны юга страны. Как говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ, повреждена "припортовая инфраструктура". О какой именно инфраструктуре идет речь, не уточняется. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе ночью и утром была объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

одесская область

украина

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Влада Копылова

в мире, одесская область, украина