https://ria.ru/20240324/flagi-1935405252.html

В Приморье приспустили флаги в память о погибших в "Крокусе"

В Приморье приспустили флаги в память о погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

В Приморье приспустили флаги в память о погибших в "Крокусе"

Государственные флаги приспустили на зданиях администрации Владивостока и правительства Приморья в день национального траура в России из-за теракта в "Крокус... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T05:16

2024-03-24T05:16

2024-03-24T05:17

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

крокус сити холл

приморский край

происшествия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935358405_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_b13f1d0963b5d2fd95f63151e526df03.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Государственные флаги приспустили на зданиях администрации Владивостока и правительства Приморья в день национального траура в России из-за теракта в "Крокус сити холле". "Приморский край скорбит вместе со всей страной: в этот день государственный флаг на здании регионального правительства приспустили в траурное положение… Неравнодушные жители Приморья возлагают цветы в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус сити холл" во всех муниципалитетах", - говорится в сообщении правительства Приморья. В мэрии Владивостока журналистам сообщили, что флаг приспущен и на главном здании администрации города на Океанском проспекте, 20. На других административных зданиях будут приспущены, если позволят конструкции. Флаги также приспущены и на зданиях администраций других муниципалитетов, в частности в Находке. Там же с утра прошло возложение цветов у поклонного креста на Тобольской сопке в память о жертвах теракта в Подмосковье. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935383810.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935392847.html

россия

приморский край

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, крокус, крокус сити холл, приморский край, происшествия, московская область (подмосковье)