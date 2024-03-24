https://ria.ru/20240324/flag-1935397415.html

Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага России

Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага России - РИА Новости, 24.03.2024

Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага России

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, являющийся самой высокой башней в мире, окрасился в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в Подмосковье,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:42

2024-03-24T01:42

2024-03-24T01:59

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

крокус

крокус сити холл

в мире

оаэ

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, являющийся самой высокой башней в мире, окрасился в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в Подмосковье, сообщило официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM. "В субботу ОАЭ окрасили свои самые знаковые достопримечательности в цвета российского флага в знак солидарности с жертвами ужасного теракта... В число этих достопримечательностей входят, в частности, Бурдж-Халифа, штаб-квартира (нефтегазовой компании - ред.) ADNOC, (отель - ред.) Бурдж Аль-Араб и Дубайская рамка", - говорится в сообщении агентства. Ранее посольство России в ОАЭ сообщило, что здание штаб-картиры нефтегазовой компании из эмирата Абу-Даби, ADNOC, подсветили в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в Подмосковье. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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