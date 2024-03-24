https://ria.ru/20240324/figurant-1935549514.html

В суд поступило ходатайство об аресте третьего фигуранта дела о теракте

В суд поступило ходатайство об аресте третьего фигуранта дела о теракте - РИА Новости, 24.03.2024

В суд поступило ходатайство об аресте третьего фигуранта дела о теракте

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" — Шамсидина Фаридуни, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:37

2024-03-24T23:37

2024-03-24T23:50

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

москва

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" — Шамсидина Фаридуни, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фаридуни Шамсидина", - рассказал собеседник агентства.Ранее суд уже арестовал первого фигуранта дела Далерджона Мирзоева и получил ходатайство об аресте Саидакрами Рачабализоды.Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/figurant-1935548531.html

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