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В суд поступило ходатайство об аресте третьего фигуранта дела о теракте - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:37 24.03.2024 (обновлено: 23:50 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/figurant-1935549514.html
В суд поступило ходатайство об аресте третьего фигуранта дела о теракте
В суд поступило ходатайство об аресте третьего фигуранта дела о теракте - РИА Новости, 24.03.2024
В суд поступило ходатайство об аресте третьего фигуранта дела о теракте
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" — Шамсидина Фаридуни, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:37
2024-03-24T23:50
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
москва
россия
крокус сити холл
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" — Шамсидина Фаридуни, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.&quot;В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фаридуни Шамсидина&quot;, - рассказал собеседник агентства.Ранее суд уже арестовал первого фигуранта дела Далерджона Мирзоева и получил ходатайство об аресте Саидакрами Рачабализоды.Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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происшествия, крокус, москва, россия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус, Москва, Россия, Крокус Сити Холл
В суд поступило ходатайство об аресте третьего фигуранта дела о теракте

Обвинение ходатайствует об аресте третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкЗадержанные по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Задержанные по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Задержанные по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте третьего обвиняемого в теракте в "Крокусе" — Шамсидина Фаридуни, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фаридуни Шамсидина", - рассказал собеседник агентства.

Ранее суд уже арестовал первого фигуранта дела Далерджона Мирзоева и получил ходатайство об аресте Саидакрами Рачабализоды.
Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мирзоев признал вину
Вчера, 23:30
 
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