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Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мирзоев признал вину - РИА Новости, 24.03.2024
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23:30 24.03.2024 (обновлено: 23:54 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/figurant-1935548531.html
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мирзоев признал вину
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мирзоев признал вину - РИА Новости, 24.03.2024
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мирзоев признал вину
Далерджон Мирзоев, подозреваемый в нападении на "Крокус Сити Холл", признал вину в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:30
2024-03-24T23:54
происшествия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Далерджон Мирзоев, подозреваемый в нападении на "Крокус Сити Холл", признал вину в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.&quot;Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях здания &quot;Крокус Сити Холла&quot;. После чего обвиняемые подожгли здание &quot;Крокус Сити Холла&quot;. Мирзоев признал вину в полном объеме&quot;, — сказал собеседник агентства.В инстанции уточнили, что эта информация изложена в постановлении Басманного суда Москвы об аресте Мирзоева.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек. Минздрав Подмосковья сообщил о 182 пострадавших, из них в больницах находится 101.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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происшествия
Происшествия
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мирзоев признал вину

Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мирзоев полностью признал вину

© РИА НовостиОдин из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Далерджон Мирзоев, подозреваемый в нападении на "Крокус Сити Холл", признал вину в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
«

"Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях здания "Крокус Сити Холла". После чего обвиняемые подожгли здание "Крокус Сити Холла". Мирзоев признал вину в полном объеме", — сказал собеседник агентства.

В инстанции уточнили, что эта информация изложена в постановлении Басманного суда Москвы об аресте Мирзоева.

Теракт в "Крокусе"

В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек. Минздрав Подмосковья сообщил о 182 пострадавших, из них в больницах находится 101.
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Сотрудники Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.
По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.
В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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