https://ria.ru/20240324/figurant-1935546680.html

Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России

Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России - РИА Новости, 24.03.2024

Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России

Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализод зарегистрировался в России, но не помнит где, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:17

2024-03-24T23:17

2024-03-24T23:33

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализод зарегистрировался в России, но не помнит где, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Он оформлял регистрацию, но не помнит - где", - перевел его слова участвующий в процессе переводчик.На заседании обвиняемый пояснил, что родился в 1994 году, у него четверо детей.

https://ria.ru/20240324/figurant-1935548531.html

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Второй фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" в суде второй подозреваемый в совершении теракта в крокусе 2024-03-24T23:17 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, крокус