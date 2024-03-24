https://ria.ru/20240324/figurant-1935546680.html
Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России
Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России - РИА Новости, 24.03.2024
Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России
Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализод зарегистрировался в России, но не помнит где, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:17
2024-03-24T23:17
2024-03-24T23:33
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализод зарегистрировался в России, но не помнит где, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Он оформлял регистрацию, но не помнит - где", - перевел его слова участвующий в процессе переводчик.На заседании обвиняемый пояснил, что родился в 1994 году, у него четверо детей.
https://ria.ru/20240324/figurant-1935548531.html
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Второй фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" в суде
второй подозреваемый в совершении теракта в крокусе
2024-03-24T23:17
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россия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус
Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России
Второй обвиняемый в теракте в "Крокусе" не помнит свою регистрацию в России