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Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:17 24.03.2024 (обновлено: 23:33 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/figurant-1935546680.html
Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России
Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России - РИА Новости, 24.03.2024
Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России
Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализод зарегистрировался в России, но не помнит где, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:17
2024-03-24T23:33
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализод зарегистрировался в России, но не помнит где, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Он оформлял регистрацию, но не помнит - где", - перевел его слова участвующий в процессе переводчик.На заседании обвиняемый пояснил, что родился в 1994 году, у него четверо детей.
https://ria.ru/20240324/figurant-1935548531.html
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Второй фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" в суде
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россия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус
Второй фигурант дела о теракте заявил, что зарегистрирован в России

Второй обвиняемый в теракте в "Крокусе" не помнит свою регистрацию в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Саидакрами Рачабализод зарегистрировался в России, но не помнит где, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Он оформлял регистрацию, но не помнит - где", - перевел его слова участвующий в процессе переводчик.
На заседании обвиняемый пояснил, что родился в 1994 году, у него четверо детей.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокус
 
 
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