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Первым двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" предъявили обвинение

Первым двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" предъявили обвинение - РИА Новости, 24.03.2024

Первым двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" предъявили обвинение

Далерджону Мирзоеву и Саидакрами Рачабализоде предъявили обвинение в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", следствие попросило об их аресте, сообщили РИА... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:15

2024-03-24T22:15

2024-03-24T23:53

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус сити холл

красногорск

московская область (подмосковье)

александр бортников

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Далерджону Мирзоеву и Саидакрами Рачабализоде предъявили обвинение в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", следствие попросило об их аресте, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Мирзоева Далерджона Баротовича", — сказали в инстанции.Аналогичная просьба прозвучала и в отношении Рачабализоды. По статье 205 Уголовного кодекса обоим фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы.Позднее суд, рассмотрев запрос следствия в закрытом режиме, арестовал Мирзоева и Рачабализоду до 22 мая. Оба признали вину.Мирзоеву 32 года, он — уроженец Таджикистана, есть четверо несовершеннолетних детей. Об этом обвиняемый заявил суду через переводчика с таджикского. Некоторые вопросы он понимал без чьей-либо помощи, но отвечал только на родном языке. На заседании также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла.Рачабализода также общался с судьей через переводчика. Он рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей. Обвиняемый заявил, что у него есть место регистрации в России, но он его не помнит.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек. Минздрав Подмосковья сообщил о 182 пострадавших, из них в больницах находится 101.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/pomoschnitsa-1935464100.html

https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935529070.html

москва

красногорск

московская область (подмосковье)

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Подозреваемый по делу о теракте в "Крокус сити холле" в суде Журналистов попросили не задавать вопросы подозреваемому по делу о теракте в "Крокусе" 2024-03-24T22:15 true PT0M18S

Второй фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" в суде второй подозреваемый в совершении теракта в крокусе 2024-03-24T22:15 true PT0M08S

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