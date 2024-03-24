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Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Мирзоева Далерджона Баротовича, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:14
2024-03-24T22:14
2024-03-24T22:39
происшествия
крокус
теракт в "крокус сити холле"
москва
крокус сити холл
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Мирзоева Далерджона Баротовича, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Мирзоева Далерджона Баротовича", - сказали в суде.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крокус, москва, крокус сити холл
Происшествия, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Крокус Сити Холл
Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд получит ходатайство следствия об аресте первого фигуранта дела о теракте