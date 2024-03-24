https://ria.ru/20240324/figurant-1935537296.html

Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Мирзоева Далерджона Баротовича, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:14

2024-03-24T22:14

2024-03-24T22:39

происшествия

крокус

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935488079_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b9809329e99d9dc2f718a3dc4d9d0dac.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Мирзоева Далерджона Баротовича, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Мирзоева Далерджона Баротовича", - сказали в суде.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, крокус, москва, крокус сити холл