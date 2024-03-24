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Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:14 24.03.2024 (обновлено: 22:39 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/figurant-1935537296.html
Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Мирзоева Далерджона Баротовича, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 24.03.2024
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2024-03-24T22:39
происшествия
крокус
теракт в "крокус сити холле"
москва
крокус сити холл
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Мирзоева Далерджона Баротовича, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Мирзоева Далерджона Баротовича", - сказали в суде.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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происшествия, крокус, москва, крокус сити холл
Происшествия, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Крокус Сити Холл
Следствие просит арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд получит ходатайство следствия об аресте первого фигуранта дела о теракте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание подмосковного Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Мирзоева Далерджона Баротовича, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Мирзоева Далерджона Баротовича", - сказали в суде.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокусМоскваКрокус Сити Холл
 
 
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