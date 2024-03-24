СМИ: США придется осознать неудобную правду после провала на Украине
Al Binaa: США ждет потеря влияния в мире после окончания конфликта на Украине
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украина приближается к неминуемому поражению, что, в свою очередь, приведет к далеко идущим последствиям для США как мировой державы, пишет Al Binaa.
"Крах Украины будет означать фиаско Америки в борьбе с Россией. <…> Европа сейчас с ужасом осознает, что Америка неспособна обеспечить защиту и противостоять текущим вызовам. Точно так же, как страны Ближнего Востока двинулись навстречу примирению и взаимопониманию с Ираном, Европа развернется к России или хотя бы запустит этот процесс на уровне политических элит", — заявил автор статьи.
По мнению обозревателя, в конечном итоге это приведет к потере Соединенными Штатами авторитета во внешнеполитической сфере.
"Запад без Украины — это верный путь к Америке без Европы и к превращению Соединенных Штатов в регионального игрока без глобального статуса. Америка без Европы — не более, чем просто большая страна", — резюмировал он.
Ранее в этом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что век колониализма уходит, его сменит век более справедливых отношений, и Россия будет его составной частью.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое. По его словам, попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете, а весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен.
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