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СМИ: США придется осознать неудобную правду после провала на Украине - РИА Новости, 24.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:15 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/fiasko-1935402139.html
СМИ: США придется осознать неудобную правду после провала на Украине
СМИ: США придется осознать неудобную правду после провала на Украине - РИА Новости, 24.03.2024
СМИ: США придется осознать неудобную правду после провала на Украине
Украина приближается к неминуемому поражению, что, в свою очередь, приведет к далеко идущим последствиям для США как мировой державы, пишет Al Binaa. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T03:15
2024-03-24T03:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
америка
россия
сша
европа
запад
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украина приближается к неминуемому поражению, что, в свою очередь, приведет к далеко идущим последствиям для США как мировой державы, пишет Al Binaa."Крах Украины будет означать фиаско Америки в борьбе с Россией. &lt;…&gt; Европа сейчас с ужасом осознает, что Америка неспособна обеспечить защиту и противостоять текущим вызовам. Точно так же, как страны Ближнего Востока двинулись навстречу примирению и взаимопониманию с Ираном, Европа развернется к России или хотя бы запустит этот процесс на уровне политических элит", — заявил автор статьи.По мнению обозревателя, в конечном итоге это приведет к потере Соединенными Штатами авторитета во внешнеполитической сфере."Запад без Украины — это верный путь к Америке без Европы и к превращению Соединенных Штатов в регионального игрока без глобального статуса. Америка без Европы — не более, чем просто большая страна", — резюмировал он.Ранее в этом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что век колониализма уходит, его сменит век более справедливых отношений, и Россия будет его составной частью.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое. По его словам, попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете, а весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240324/bankrotstvo-1935394245.html
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в мире, украина, америка, россия, сша, европа, запад, ближний восток
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Америка, Россия, США, Европа, Запад, Ближний Восток
СМИ: США придется осознать неудобную правду после провала на Украине

Al Binaa: США ждет потеря влияния в мире после окончания конфликта на Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украина приближается к неминуемому поражению, что, в свою очередь, приведет к далеко идущим последствиям для США как мировой державы, пишет Al Binaa.
"Крах Украины будет означать фиаско Америки в борьбе с Россией. <…> Европа сейчас с ужасом осознает, что Америка неспособна обеспечить защиту и противостоять текущим вызовам. Точно так же, как страны Ближнего Востока двинулись навстречу примирению и взаимопониманию с Ираном, Европа развернется к России или хотя бы запустит этот процесс на уровне политических элит", — заявил автор статьи.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАмерикаРоссияСШАЕвропаЗападБлижний Восток
 
 
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