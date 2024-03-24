https://ria.ru/20240324/fiasko-1935402139.html

СМИ: США придется осознать неудобную правду после провала на Украине

СМИ: США придется осознать неудобную правду после провала на Украине - РИА Новости, 24.03.2024

СМИ: США придется осознать неудобную правду после провала на Украине

Украина приближается к неминуемому поражению, что, в свою очередь, приведет к далеко идущим последствиям для США как мировой державы, пишет Al Binaa. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T03:15

2024-03-24T03:15

2024-03-24T03:15

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украина приближается к неминуемому поражению, что, в свою очередь, приведет к далеко идущим последствиям для США как мировой державы, пишет Al Binaa."Крах Украины будет означать фиаско Америки в борьбе с Россией. <…> Европа сейчас с ужасом осознает, что Америка неспособна обеспечить защиту и противостоять текущим вызовам. Точно так же, как страны Ближнего Востока двинулись навстречу примирению и взаимопониманию с Ираном, Европа развернется к России или хотя бы запустит этот процесс на уровне политических элит", — заявил автор статьи.По мнению обозревателя, в конечном итоге это приведет к потере Соединенными Штатами авторитета во внешнеполитической сфере."Запад без Украины — это верный путь к Америке без Европы и к превращению Соединенных Штатов в регионального игрока без глобального статуса. Америка без Европы — не более, чем просто большая страна", — резюмировал он.Ранее в этом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что век колониализма уходит, его сменит век более справедливых отношений, и Россия будет его составной частью.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое. По его словам, попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете, а весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240324/bankrotstvo-1935394245.html

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