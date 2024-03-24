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В Петербурге эвакуируют посетителей ТРК "Лондон Молл" - РИА Новости, 24.03.2024
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17:09 24.03.2024 (обновлено: 17:15 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html
В Петербурге эвакуируют посетителей ТРК "Лондон Молл"
В Петербурге эвакуируют посетителей ТРК "Лондон Молл" - РИА Новости, 24.03.2024
В Петербурге эвакуируют посетителей ТРК "Лондон Молл"
Эвакуация посетителей торгово-развлекательного комплекса "Лондон Молл" проводится в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T17:09
2024-03-24T17:15
санкт-петербург
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Эвакуация посетителей торгово-развлекательного комплекса "Лондон Молл" проводится в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского района."Идет эвакуация посетителей", – сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительным данным причиной эвакуации стало сообщение о якобы минировании торгового комплекса, которое оказалось ложным. По предварительной информации, эти данные не подтвердились, специалисты еще работают в торговом комплексе, сообщил другой источник агентства в экстренных службах.Официальным комментарием полиции и Росгвардии по поводу инцидента РИА Новости пока не располагает.
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санкт-петербург, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Санкт-Петербург, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге эвакуируют посетителей ТРК "Лондон Молл"

В Петербурге эвакуируют посетителей торгового комплекса "Лондон Молл"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Эвакуация посетителей торгово-развлекательного комплекса "Лондон Молл" проводится в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского района.
«
"Идет эвакуация посетителей", – сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительным данным причиной эвакуации стало сообщение о якобы минировании торгового комплекса, которое оказалось ложным. По предварительной информации, эти данные не подтвердились, специалисты еще работают в торговом комплексе, сообщил другой источник агентства в экстренных службах.
Официальным комментарием полиции и Росгвардии по поводу инцидента РИА Новости пока не располагает.
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Санкт-ПетербургПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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