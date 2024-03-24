https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html

В Петербурге эвакуируют посетителей ТРК "Лондон Молл"

В Петербурге эвакуируют посетителей ТРК "Лондон Молл" - РИА Новости, 24.03.2024

В Петербурге эвакуируют посетителей ТРК "Лондон Молл"

Эвакуация посетителей торгово-развлекательного комплекса "Лондон Молл" проводится в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:09

2024-03-24T17:09

2024-03-24T17:15

санкт-петербург

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Эвакуация посетителей торгово-развлекательного комплекса "Лондон Молл" проводится в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского района."Идет эвакуация посетителей", – сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительным данным причиной эвакуации стало сообщение о якобы минировании торгового комплекса, которое оказалось ложным. По предварительной информации, эти данные не подтвердились, специалисты еще работают в торговом комплексе, сообщил другой источник агентства в экстренных службах.Официальным комментарием полиции и Росгвардии по поводу инцидента РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240324/sheremetevo-1935480135.html

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санкт-петербург, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)