https://ria.ru/20240324/erevan-1935508786.html
Вооруженного мужчину, напавшего на отдел полиции в Ереване, обезвредили
Вооруженного мужчину, напавшего на отдел полиции в Ереване, обезвредили - РИА Новости, 25.03.2024
Вооруженного мужчину, напавшего на отдел полиции в Ереване, обезвредили
Вооруженный мужчина в здании полиции Еревана обезврежен, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-24T18:25
2024-03-24T18:25
2024-03-25T01:04
в мире
ереван
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935493331_0:336:818:796_1920x0_80_0_0_f8f64bad4a6901a3574a560c8c7f901b.jpg
ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Вооруженный мужчина в здании полиции Еревана обезврежен, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян."Вооруженный мужчина обезврежен, во время операции сотрудники полиции не пострадали. Обезвреженного вооруженного мужчину завели обратно в отделение полиции", - сказал Саркисян.По его словам, мужчина предъявлял непонятные требования. По его словам, мужчина предъявлял непонятные требования. примерно в 17.00 (16.00 мск) трое вооруженных людей попытались ворваться в Нор-Норкский отдел полиции, взорвали гранату. "В результате примененной ими гранаты двое из них (напавших - ред.) ранены и доставлены в медучреждение", - сказал Саркисян."Один человек, вооруженный гранатой, остается у отдела полиции. Принимаются меры по его обезвреживанию", - сказал Саркисян. Он уточнил, что по предварительным данным, в результате нападения полицейские не ранены.
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935493331_0:216:818:830_1920x0_80_0_0_7be654c9312c25f3d33fccbc0d49d139.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
Вооруженного мужчину, напавшего на отдел полиции в Ереване, обезвредили
В Ереване задержали напавшего на полицейский участок
ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Вооруженный мужчина в здании полиции Еревана обезврежен, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
"Вооруженный мужчина обезврежен, во время операции сотрудники полиции не пострадали. Обезвреженного вооруженного мужчину завели обратно в отделение полиции", - сказал Саркисян.
По его словам, мужчина предъявлял непонятные требования. По его словам, мужчина предъявлял непонятные требования. примерно в 17.00 (16.00 мск) трое вооруженных людей попытались ворваться в Нор-Норкский отдел полиции, взорвали гранату. "В результате примененной ими гранаты двое из них (напавших - ред.) ранены и доставлены в медучреждение", - сказал Саркисян.
«
"Один человек, вооруженный гранатой, остается у отдела полиции. Принимаются меры по его обезвреживанию", - сказал Саркисян. Он уточнил, что по предварительным данным, в результате нападения полицейские не ранены.