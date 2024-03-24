https://ria.ru/20240324/erevan-1935508786.html

Вооруженного мужчину, напавшего на отдел полиции в Ереване, обезвредили

Вооруженного мужчину, напавшего на отдел полиции в Ереване, обезвредили - РИА Новости, 25.03.2024

Вооруженного мужчину, напавшего на отдел полиции в Ереване, обезвредили

Вооруженный мужчина в здании полиции Еревана обезврежен, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-24T18:25

2024-03-24T18:25

2024-03-25T01:04

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ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Вооруженный мужчина в здании полиции Еревана обезврежен, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян."Вооруженный мужчина обезврежен, во время операции сотрудники полиции не пострадали. Обезвреженного вооруженного мужчину завели обратно в отделение полиции", - сказал Саркисян.По его словам, мужчина предъявлял непонятные требования. По его словам, мужчина предъявлял непонятные требования. примерно в 17.00 (16.00 мск) трое вооруженных людей попытались ворваться в Нор-Норкский отдел полиции, взорвали гранату. "В результате примененной ими гранаты двое из них (напавших - ред.) ранены и доставлены в медучреждение", - сказал Саркисян."Один человек, вооруженный гранатой, остается у отдела полиции. Принимаются меры по его обезвреживанию", - сказал Саркисян. Он уточнил, что по предварительным данным, в результате нападения полицейские не ранены.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ереван, армения