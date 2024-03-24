https://ria.ru/20240324/erevan-1935492583.html

В Ереване вооруженные люди ворвались в один из отделов полиции

В Ереване вооруженные люди ворвались в один из отделов полиции - РИА Новости, 24.03.2024

В Ереване вооруженные люди ворвались в один из отделов полиции

Вооруженные люди ворвались в отдел полиции ереванского района Нор-Норк, сообщило издание panorama.am. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:39

2024-03-24T16:39

2024-03-24T19:56

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ЕРЕВАН, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные люди ворвались в отдел полиции ереванского района Нор-Норк, сообщило издание panorama.am."В (Нор-Норкском. — Прим. ред.) массиве вооруженные мужчины вошли в отделение полиции", — говорится в публикации.По информации онлайн-ресурса armlur.am, рядом со зданием злоумышленники взорвали гранату, есть раненые. Отмечается, что напавшими могут быть члены организации "Боевое братство", ряд представителей которой задержали ранее в воскресенье.Как сообщил корреспондент Sputnik Армения, здание полиции оцепили, к месту стянули спецназ и красные береты. По словам очевидцев, у отдела также находятся несколько членов "Боевого братства", которые требуют освободить задержанных.В свою очередь, в самой организации опровергли информацию о причастности к инциденту.Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян уточнил, что нападение на отдел совершили три человека. При этом два из них получили ранения из-за взорванной ими же гранаты, их доставили в медучреждения. В свою очередь, третий мужчина остается у здания полиции. Он также вооружен гранатой, принимаются меры по его обезвреживанию. По предварительным данным, никто из полицейских не пострадал.Позднее силовикам удалось обезвредить третьего напавшего, его завели обратно в отделение. По словам Саркисяна, мужчина предъявлял непонятные требования.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "терроризм".

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в мире, ереван, армения