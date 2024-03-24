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В Ереване вооруженные люди ворвались в один из отделов полиции - РИА Новости, 24.03.2024
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16:39 24.03.2024 (обновлено: 19:56 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/erevan-1935492583.html
В Ереване вооруженные люди ворвались в один из отделов полиции
В Ереване вооруженные люди ворвались в один из отделов полиции - РИА Новости, 24.03.2024
В Ереване вооруженные люди ворвались в один из отделов полиции
Вооруженные люди ворвались в отдел полиции ереванского района Нор-Норк, сообщило издание panorama.am. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:39
2024-03-24T19:56
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ЕРЕВАН, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные люди ворвались в отдел полиции ереванского района Нор-Норк, сообщило издание panorama.am.&quot;В (Нор-Норкском. — Прим. ред.) массиве вооруженные мужчины вошли в отделение полиции&quot;, — говорится в публикации.По информации онлайн-ресурса armlur.am, рядом со зданием злоумышленники взорвали гранату, есть раненые. Отмечается, что напавшими могут быть члены организации "Боевое братство", ряд представителей которой задержали ранее в воскресенье.Как сообщил корреспондент Sputnik Армения, здание полиции оцепили, к месту стянули спецназ и красные береты. По словам очевидцев, у отдела также находятся несколько членов "Боевого братства", которые требуют освободить задержанных.В свою очередь, в самой организации опровергли информацию о причастности к инциденту.Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян уточнил, что нападение на отдел совершили три человека. При этом два из них получили ранения из-за взорванной ими же гранаты, их доставили в медучреждения. В свою очередь, третий мужчина остается у здания полиции. Он также вооружен гранатой, принимаются меры по его обезвреживанию. По предварительным данным, никто из полицейских не пострадал.Позднее силовикам удалось обезвредить третьего напавшего, его завели обратно в отделение. По словам Саркисяна, мужчина предъявлял непонятные требования.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "терроризм".
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в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
В Ереване вооруженные люди ворвались в один из отделов полиции

В Ереване вооруженные люди ворвались в здание одного из отделов полиции

© Стоп-кадр видео из соцсетейУ отделения полиции в ереванском районе Нор-Норк взорвана граната
У отделения полиции в ереванском районе Нор-Норк взорвана граната
© Стоп-кадр видео из соцсетей
У отделения полиции в ереванском районе Нор-Норк взорвана граната
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные люди ворвались в отдел полиции ереванского района Нор-Норк, сообщило издание panorama.am.
«

"В (Нор-Норкском. — Прим. ред.) массиве вооруженные мужчины вошли в отделение полиции", — говорится в публикации.

По информации онлайн-ресурса armlur.am, рядом со зданием злоумышленники взорвали гранату, есть раненые. Отмечается, что напавшими могут быть члены организации "Боевое братство", ряд представителей которой задержали ранее в воскресенье.
Как сообщил корреспондент Sputnik Армения, здание полиции оцепили, к месту стянули спецназ и красные береты. По словам очевидцев, у отдела также находятся несколько членов "Боевого братства", которые требуют освободить задержанных.
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В свою очередь, в самой организации опровергли информацию о причастности к инциденту.
Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян уточнил, что нападение на отдел совершили три человека. При этом два из них получили ранения из-за взорванной ими же гранаты, их доставили в медучреждения. В свою очередь, третий мужчина остается у здания полиции. Он также вооружен гранатой, принимаются меры по его обезвреживанию. По предварительным данным, никто из полицейских не пострадал.
Позднее силовикам удалось обезвредить третьего напавшего, его завели обратно в отделение. По словам Саркисяна, мужчина предъявлял непонятные требования.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "терроризм".
 
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