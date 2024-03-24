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На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.03.2024
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области
В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:54
2024-03-24T08:54
2024-03-24T09:32
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. "Без света остались более трех тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысячи в районе", — написал он.При это он утверждает, что энергоснабжение в районе якобы восстановили. Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240322/dneproges-1934908545.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Никопольском районе под Днепром