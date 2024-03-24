https://ria.ru/20240324/energoobekt-1935418052.html

На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области

На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.03.2024

На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области

В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:54

2024-03-24T08:54

2024-03-24T09:32

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. "Без света остались более трех тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысячи в районе", — написал он.При это он утверждает, что энергоснабжение в районе якобы восстановили. Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240322/dneproges-1934908545.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровская область, украина