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На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.03.2024
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08:54 24.03.2024 (обновлено: 09:32 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/energoobekt-1935418052.html
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.03.2024
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области
В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:54
2024-03-24T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. &quot;Без света остались более трех тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысячи в районе&quot;, — написал он.При это он утверждает, что энергоснабжение в районе якобы восстановили. Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240322/dneproges-1934908545.html
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области

На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Никопольском районе под Днепром

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
«

"Без света остались более трех тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысячи в районе", — написал он.

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При это он утверждает, что энергоснабжение в районе якобы восстановили.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраина
 
 
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