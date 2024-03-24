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В Подмосковье четыре тысячи доноров сдали кровь пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:46 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/donory-1935519145.html
В Подмосковье четыре тысячи доноров сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"
В Подмосковье четыре тысячи доноров сдали кровь пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
В Подмосковье четыре тысячи доноров сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"
Почти 4 тысячи доноров пришли в центры крови за выходные, чтобы помочь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, сообщил минздраве... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T19:46
2024-03-24T19:46
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Почти 4 тысячи доноров пришли в центры крови за выходные, чтобы помочь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, сообщил минздраве Подмосковья в Telegram-канале. "Восемьсот пятнадцать доноров пришли сегодня в центры крови Подмосковья. В общей сложности за выходные отделения посетили почти 4 000 доноров", - отмечается в сообщении ведомства. По данным минздрава региона, Центром крови Московской области заготовлен 1 341 литр крови и ее компонентов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье четыре тысячи доноров сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"

В Подмосковье почти 4 тысячи человек сдали кровь для пострадавших в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВ мобильной московской областной станции переливания крови
В мобильной московской областной станции переливания крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В мобильной московской областной станции переливания крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Почти 4 тысячи доноров пришли в центры крови за выходные, чтобы помочь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, сообщил минздраве Подмосковья в Telegram-канале.
"Восемьсот пятнадцать доноров пришли сегодня в центры крови Подмосковья. В общей сложности за выходные отделения посетили почти 4 000 доноров", - отмечается в сообщении ведомства.
Очередь у одного из московских центров крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
Вчера, 08:00
По данным минздрава региона, Центром крови Московской области заготовлен 1 341 литр крови и ее компонентов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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23 марта, 12:37
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити ХоллМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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