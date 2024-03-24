https://ria.ru/20240324/donory-1935519145.html

В Подмосковье четыре тысячи доноров сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"

В Подмосковье четыре тысячи доноров сдали кровь пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

В Подмосковье четыре тысячи доноров сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"

Почти 4 тысячи доноров пришли в центры крови за выходные, чтобы помочь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, сообщил минздраве... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:46

2024-03-24T19:46

2024-03-24T19:46

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Почти 4 тысячи доноров пришли в центры крови за выходные, чтобы помочь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, сообщил минздраве Подмосковья в Telegram-канале. "Восемьсот пятнадцать доноров пришли сегодня в центры крови Подмосковья. В общей сложности за выходные отделения посетили почти 4 000 доноров", - отмечается в сообщении ведомства. По данным минздрава региона, Центром крови Московской области заготовлен 1 341 литр крови и ее компонентов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)