В Подмосковье четыре тысячи доноров сдали кровь пострадавшим в "Крокусе"
В Подмосковье почти 4 тысячи человек сдали кровь для пострадавших в "Крокусе"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВ мобильной московской областной станции переливания крови
В мобильной московской областной станции переливания крови. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Почти 4 тысячи доноров пришли в центры крови за выходные, чтобы помочь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле" в Красногорске, сообщил минздраве Подмосковья в Telegram-канале.
"Восемьсот пятнадцать доноров пришли сегодня в центры крови Подмосковья. В общей сложности за выходные отделения посетили почти 4 000 доноров", - отмечается в сообщении ведомства.
По данным минздрава региона, Центром крови Московской области заготовлен 1 341 литр крови и ее компонентов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"