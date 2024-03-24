В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области

Около 400 детей и их родителей из Белгородской области прибыли в Подмосковье
Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.
Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.
"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.
"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.
Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.
Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.
"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.
Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.
"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.
Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.
Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.
Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.
"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.
По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.
"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.
По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.
В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.
В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.
Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.
Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.
Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".
Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".
В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.
В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.
Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.
"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.
Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.
"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.
Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.
Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.
"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.
По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.
В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.
Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.
Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".
В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.