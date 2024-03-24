Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 24.03.2024 (обновлено: 14:57 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/deti-1935475660.html
В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области
В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2024
В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области
Порядка 400 детей и их родителей из Белгородской области прибыли в воскресенье в Подмосковье, их разместили в детских оздоровительных лагерях, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:56
2024-03-24T14:57
общество
московская область (подмосковье)
белгородская область
клин
андрей воробьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933447696_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_42b383d519539d4e3aa35c781e7e6a92.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Порядка 400 детей и их родителей из Белгородской области прибыли в воскресенье в Подмосковье, их разместили в детских оздоровительных лагерях, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Около 400 детей и родителей из Белгородской области прибыли в Подмосковье. Их разместили в детских оздоровительных лагерях "Родник" (Пушкинский горокруг) имени 28 Панфиловцев (Волоколамский), "Горизонт" (Клин), "Лесная поляна" (Коломна). Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что Подмосковье готово позаботиться о ребятах и мамах с детьми-инвалидами из Белгородской области", - отмечается в сообщении. По словам заместителя министра социального развития Московской области Веры Марченко, в Подмосковье приехали в том числе 59 детей с особенностями физического развития. "Наши лагеря готовы к приему, для ребят организованы специальные интересные программы. Обязательно предусмотрена учеба, часть детей будет ездить в школы", - отметила Марченко, слова которой приводятся в сообщении. На вокзале в Подольске белгородцев встречали глава округа, сотрудники социальной службы, МЧС, медицины катастроф, а также волонтеры Подмосковья. Приехавших сопроводили в автобусы, предоставили соки, сэндвичи, шоколадки.
https://ria.ru/20240323/obstrel-1935331134.html
московская область (подмосковье)
белгородская область
клин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933447696_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f1f3c3b5c287180c0fae9702957421d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), белгородская область, клин, андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Московская область (Подмосковье), Белгородская область, Клин, Андрей Воробьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области

Около 400 детей и их родителей из Белгородской области прибыли в Подмосковье

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Порядка 400 детей и их родителей из Белгородской области прибыли в воскресенье в Подмосковье, их разместили в детских оздоровительных лагерях, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Около 400 детей и родителей из Белгородской области прибыли в Подмосковье. Их разместили в детских оздоровительных лагерях "Родник" (Пушкинский горокруг) имени 28 Панфиловцев (Волоколамский), "Горизонт" (Клин), "Лесная поляна" (Коломна). Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что Подмосковье готово позаботиться о ребятах и мамах с детьми-инвалидами из Белгородской области", - отмечается в сообщении.
Последствия воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
В Белгородской области погибли 24 человека за две недели
23 марта, 17:09
По словам заместителя министра социального развития Московской области Веры Марченко, в Подмосковье приехали в том числе 59 детей с особенностями физического развития.
«
"Наши лагеря готовы к приему, для ребят организованы специальные интересные программы. Обязательно предусмотрена учеба, часть детей будет ездить в школы", - отметила Марченко, слова которой приводятся в сообщении.
На вокзале в Подольске белгородцев встречали глава округа, сотрудники социальной службы, МЧС, медицины катастроф, а также волонтеры Подмосковья. Приехавших сопроводили в автобусы, предоставили соки, сэндвичи, шоколадки.
Последствия обстрела Белгорода
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.

Здание многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.

Жители Белгорода у здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.

Сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) у жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.

Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.

Люди у жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.

Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.

Балконы жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.

По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.

Здание многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.

По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.

Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".

Рабочий убирает осколки разбитых окон здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде

В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.

Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.

По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Белгородская областьКлинАндрей ВоробьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала