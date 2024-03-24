https://ria.ru/20240324/deti-1935475660.html

В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области

В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2024

В Подмосковье приехали около 400 детей и родителей из Белгородской области

Порядка 400 детей и их родителей из Белгородской области прибыли в воскресенье в Подмосковье, их разместили в детских оздоровительных лагерях, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:56

2024-03-24T14:56

2024-03-24T14:57

общество

московская область (подмосковье)

белгородская область

клин

андрей воробьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Порядка 400 детей и их родителей из Белгородской области прибыли в воскресенье в Подмосковье, их разместили в детских оздоровительных лагерях, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Около 400 детей и родителей из Белгородской области прибыли в Подмосковье. Их разместили в детских оздоровительных лагерях "Родник" (Пушкинский горокруг) имени 28 Панфиловцев (Волоколамский), "Горизонт" (Клин), "Лесная поляна" (Коломна). Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что Подмосковье готово позаботиться о ребятах и мамах с детьми-инвалидами из Белгородской области", - отмечается в сообщении. По словам заместителя министра социального развития Московской области Веры Марченко, в Подмосковье приехали в том числе 59 детей с особенностями физического развития. "Наши лагеря готовы к приему, для ребят организованы специальные интересные программы. Обязательно предусмотрена учеба, часть детей будет ездить в школы", - отметила Марченко, слова которой приводятся в сообщении. На вокзале в Подольске белгородцев встречали глава округа, сотрудники социальной службы, МЧС, медицины катастроф, а также волонтеры Подмосковья. Приехавших сопроводили в автобусы, предоставили соки, сэндвичи, шоколадки.

https://ria.ru/20240323/obstrel-1935331134.html

московская область (подмосковье)

белгородская область

клин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), белгородская область, клин, андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)