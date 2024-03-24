https://ria.ru/20240324/davankov-1935395355.html

Даванков предложил ужесточить контроль за оборотом оружия

Даванков предложил ужесточить контроль за оборотом оружия - РИА Новости, 24.03.2024

Даванков предложил ужесточить контроль за оборотом оружия

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") после трагедии в "Крокус сити холле" сообщил в своем Telegram-канале о необходимости ужесточить контроль... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:14

2024-03-24T01:14

2024-03-24T01:14

теракт в "крокус сити холле"

россия

владислав даванков

крокус

крокус сити холл

политика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") после трагедии в "Крокус сити холле" сообщил в своем Telegram-канале о необходимости ужесточить контроль за оборотом оружия и подумать над цифровым контролем за мигрантами. "Первое - это максимальное ужесточение контроля за оборотом оружия. Речь не только об этом конкретном случае, а в целом о рынке оружия, в том числе черном. Второе - серьезная работа над миграционным законодательством. Цифровой контроль за мигрантами", - написал он, комментируя теракт. Также Даванков высказался против смертной казни. По его словам, главный аргумент не в ее пользу - неизбежность судебных ошибок, по его мнению, ни одна ошибка не стоит человеческой жизни. "А когда в стране оправдательных приговоров 0,33%, ошибки просто неизбежны. В реестре террористов и экстремистов сегодня не только радикальные боевики, но и люди, которые никого не убивали. И список пополняется регулярно. Всё это мы уже проходили", - написал Даванков. Парламентарий заключил, что наказание за незаконный сбыт оружия должно быть максимально ужесточено, а в отношении мигрантов надо подумать над депортацией за малейшие правонарушения. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terakt-1935391419.html

https://ria.ru/20240324/kadyrov-1935391638.html

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россия, владислав даванков, крокус, крокус сити холл, политика