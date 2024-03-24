https://ria.ru/20240324/chukotka-1935413656.html

На Чукотке прошли акции памяти по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

На Чукотке прошли акции памяти по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.03.2024

На Чукотке прошли акции памяти по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

Возложения цветов и литургии в память о погибших в теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье прошли по всей Чукотке, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:19

2024-03-24T08:19

2024-03-24T08:19

теракт в "крокус сити холле"

россия

чукотка

украина

маргарита симоньян

владимир путин

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Возложения цветов и литургии в память о погибших в теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье прошли по всей Чукотке, сообщил РИА Новости представитель окружного правительства. "Сегодня по всей Чукотке в 14.00 (05.00 мск) люди вышли на траурный акции", - сказал собеседник. В Анадыре в храме Святой Живоначальной Троицы состоялся траурный митинг и лития по жертвам теракта. Жители Чукотки почтили память погибших, зажгли свечи, принесли цветы и детские игрушки. Сотрудники администрации и жители Угольных Копей собрались на службу в Храме Почаевской иконы Божией Матери. Акция "Свеча памяти" прошла в национальных селах региона. В Певеке прошла служба в Храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Флаги на Чукотке приспущены, отменены развлекательные мероприятия. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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чукотка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чукотка, украина, маргарита симоньян, владимир путин, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), общество