https://ria.ru/20240324/boytsy-1935506472.html

Бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании террористов, наградили

Бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании террористов, наградили - РИА Новости, 24.03.2024

Бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании террористов, наградили

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о награждении бойцов полка "Ахмат-Россия", принимавших участие в задержании в Брянской области террористов, устроивших атаку... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T18:12

2024-03-24T18:12

2024-03-24T22:40

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

рамзан кадыров

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГРОЗНЫЙ, 24 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о награждении бойцов полка "Ахмат-Россия", принимавших участие в задержании в Брянской области террористов, устроивших атаку на "Крокус сити холл". "Наиболее отличившимся сотрудникам полка "АХМАТ-Россия" МО РФ, задействованного в охране государственной границы в Брянской области, вручены 12 медалей "За отвагу" и 20 ведомственных наград Минобороны РФ. Под грамотным руководством… боевого офицера, командира полка "АХМАТ-Россия" МО РФ Заурбека Элимханова, личный состав подразделения отличился в розыске и нейтрализации особо опасных террористов, устроивших чудовищный теракт в "Крокус сити холле". Операция проводилась совместно с Центром специального назначения ФСБ", - написал Кадыров в Telegram-канале. ⠀Глава региона также опубликовал видео, где на фоне лесного массива бойцы заявляют о полной готовности служить во благо родины. "Бойцы сами отказались от торжественной церемонии награждения в свете последних событий. Поэтому сразу после получения медалей они вновь вернулись к несению службы и рассредоточились по позициям…", - добавил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

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россия

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Бойцы "Ахмата", которые участвовали в задержании террористов получили 12 медалей "За отвагу" Бойцам "Ахмата", которые участвовали в задержании террористов, вручили 12 медалей "За отвагу" и 20 ведомственных наград Минобороны, сообщил Кадыров 2024-03-24T18:12 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, владимир путин, рамзан кадыров, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)