https://ria.ru/20240324/azarov-1935458351.html

На Украине боятся поддерживать Россию после теракта, заявил Азаров

На Украине боятся поддерживать Россию после теракта, заявил Азаров - РИА Новости, 24.03.2024

На Украине боятся поддерживать Россию после теракта, заявил Азаров

Жители Украины вместе с Россией скорбят после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, но стараются публично не выражать слова поддержки из-за РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:58

2024-03-24T12:58

2024-03-24T12:58

теракт в "крокус сити холле"

николай азаров (политик)

украина

россия

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Жители Украины вместе с Россией скорбят после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, но стараются публично не выражать слова поддержки из-за страха быть арестованными киевскими властями, заявил в воскресенье бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Киевский режим ликует – киевляне не несут цветы к зданию посольства Российской Федерации в Киеве. Но это не потому, что они не сочувствуют или не скорбят вместе с россиянами. А потому, что простые украинцы до такой степени запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России. Они прекрасно знают, что либо на них натравят оголтелых молодчиков из нацбатов, либо обвинят в "коллаборационизме" и упекут за решетку", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По словам Азарова, в социальных сетях националистически настроенные граждане просят СБУ разобраться с теми жителями Украины, которые сочувствуют и приносят соболезнования пострадавшим от теракта в "Крокусе". "Вопиющий случай произошел в селе Малые Проходы (Харьковская область – ред.), где комбат 107 территориальной обороны крайне жестоко избил местного жителя за то, что тот вышел во двор и зажег свечу памяти о погибших в результате теракта россиянах", - подытожил экс-премьер. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Активисты возложили цветы в память о погибших в результате теракта в "Крокус сити холле" Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» организовали памятную акцию у здания «Крокуса». Активисты возложили цветы в память о погибших в результате теракта в пятницу. Они держали в руках таблички «Помним 22.03.24». 2024-03-24T12:58 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай азаров (политик), украина, россия