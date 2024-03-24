https://ria.ru/20240324/armeniya-1935498719.html

В МВД Армении рассказали подробности о нападении на отдел полиции

В МВД Армении рассказали подробности о нападении на отдел полиции - РИА Новости, 24.03.2024

В МВД Армении рассказали подробности о нападении на отдел полиции

Три человека совершили в воскресенье нападение на отдел полиции ереванского района Нор-Норк, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:16

2024-03-24T17:16

2024-03-24T17:43

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ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Три человека совершили в воскресенье нападение на отдел полиции ереванского района Нор-Норк, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян."Сегодня, примерно в 17.00 (16.00 мск) трое вооруженных людей попытались ворваться в Нор-Норкский отдел полиции, взорвали гранату. В результате примененной ими гранаты двое из них (напавших - ред.) ранены и доставлены в медучреждение", - сказал Саркисян."Один человек, вооруженный гранатой, остается у отдела полиции. Принимаются меры по его обезвреживанию", - сказал Саркисян. Он уточнил, что по предварительным данным, в результате нападения полицейские не ранены.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван