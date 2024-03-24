https://ria.ru/20240324/arest-1935547953.html
Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме
Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024
Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме
Следствие попросило суд в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-24T23:05
2024-03-24T23:05
2024-03-25T00:01
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
россия
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие попросило суд в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "Прошу закрыть судебное заседание в связи с необходимостью сохранения тайны следствия в интересах безопасности участников процесса", - заявил следователь в ходе судебного заседания.Его поддержал прокурор. Сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Кадры из Басманного суда города Москвы
Видеоматериалы из Басманного районного суда города Москвы
2024-03-24T23:05
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происшествия, москва, россия, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Крокус Сити Холл, Крокус
Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме
Следствие попросило суд в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте Мирзоева