https://ria.ru/20240324/arest-1935547953.html

Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме

Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024

Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме

Следствие попросило суд в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-24T23:05

2024-03-24T23:05

2024-03-25T00:01

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

россия

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие попросило суд в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "Прошу закрыть судебное заседание в связи с необходимостью сохранения тайны следствия в интересах безопасности участников процесса", - заявил следователь в ходе судебного заседания.Его поддержал прокурор. Сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из Басманного суда города Москвы Видеоматериалы из Басманного районного суда города Москвы 2024-03-24T23:05 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, крокус сити холл, крокус