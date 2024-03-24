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Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:05 24.03.2024 (обновлено: 00:01 25.03.2024)
https://ria.ru/20240324/arest-1935547953.html
Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме
Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме - РИА Новости, 25.03.2024
Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме
Следствие попросило суд в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-24T23:05
2024-03-25T00:01
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
россия
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие попросило суд в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "Прошу закрыть судебное заседание в связи с необходимостью сохранения тайны следствия в интересах безопасности участников процесса", - заявил следователь в ходе судебного заседания.Его поддержал прокурор. Сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html
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Кадры из Басманного суда города Москвы
Видеоматериалы из Басманного районного суда города Москвы
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происшествия, москва, россия, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Крокус Сити Холл, Крокус
Вопрос об аресте Мирзоева попросили рассмотреть в закрытом режиме

Следствие попросило суд в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте Мирзоева

© Иллюстрация РИА Новости . Басманный судОдин из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Иллюстрация РИА Новости . Басманный суд
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие попросило суд в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Прошу закрыть судебное заседание в связи с необходимостью сохранения тайны следствия в интересах безопасности участников процесса", - заявил следователь в ходе судебного заседания.
Его поддержал прокурор.
Сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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