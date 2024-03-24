https://ria.ru/20240324/arest-1935547739.html

Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме

Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 24.03.2024

Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме

Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте в "Крокусе" Саидакрама Рачабализода также рассмотрят в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:22

2024-03-24T23:22

2024-03-24T23:22

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте в "Крокусе" Саидакрама Рачабализода также рассмотрят в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Такое решение судья Тимур Вахрамеев принял по ходатайству следователя, который опасался за безопасность участников процесса. Его адвокат также не был против. "Прошу неучастников процесса покинуть зал суда", - огласил решение судья.

https://ria.ru/20240324/arest-1935546916.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, крокус