https://ria.ru/20240324/arest-1935547739.html
Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме
Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 24.03.2024
Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме
Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте в "Крокусе" Саидакрама Рачабализода также рассмотрят в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:22
2024-03-24T23:22
2024-03-24T23:22
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте в "Крокусе" Саидакрама Рачабализода также рассмотрят в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Такое решение судья Тимур Вахрамеев принял по ходатайству следователя, который опасался за безопасность участников процесса. Его адвокат также не был против. "Прошу неучастников процесса покинуть зал суда", - огласил решение судья.
https://ria.ru/20240324/arest-1935546916.html
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происшествия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус
Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме
Вопрос об аресте еще одного обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме