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Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:22 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/arest-1935547739.html
Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме
Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 24.03.2024
Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме
Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте в "Крокусе" Саидакрама Рачабализода также рассмотрят в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:22
2024-03-24T23:22
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте в "Крокусе" Саидакрама Рачабализода также рассмотрят в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Такое решение судья Тимур Вахрамеев принял по ходатайству следователя, который опасался за безопасность участников процесса. Его адвокат также не был против. "Прошу неучастников процесса покинуть зал суда", - огласил решение судья.
https://ria.ru/20240324/arest-1935546916.html
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происшествия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус
Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме

Вопрос об аресте еще одного обвиняемого в теракте рассмотрят в закрытом режиме

© Фото : Басманный судОдин из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Рачабализода Саидакрами Муродали
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Рачабализода Саидакрами Муродали - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : Басманный суд
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Рачабализода Саидакрами Муродали
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте в "Крокусе" Саидакрама Рачабализода также рассмотрят в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Такое решение судья Тимур Вахрамеев принял по ходатайству следователя, который опасался за безопасность участников процесса. Его адвокат также не был против.
«
"Прошу неучастников процесса покинуть зал суда", - огласил решение судья.
Подозреваемый по делу о теракте в Крокус сити холле в суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Суд арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокус
 
 
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