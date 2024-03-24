https://ria.ru/20240324/arest-1935546916.html
Суд арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева
Суд арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева - РИА Новости, 24.03.2024
Суд арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева
Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:18
2024-03-24T23:18
2024-03-24T23:37
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мирзоеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", - огласила решение судья Елена Ленская.Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, есть четверо несовершеннолетних детей. Об этом он заявил суду через переводчика с таджикского. Некоторые вопросы судьи он понимал без чьей-либо помощи, но отвечал только на родном языке. В ходе заседания также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла.Вскоре после начала заседания следователь попросил суд провести его в закрытой режиме, дабы уберечь тайну следствия и сведения об участниках процесса. Суд согласился.Сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подозреваемый по делу о теракте в "Крокус сити холле" в суде
Журналистов попросили не задавать вопросы подозреваемому по делу о теракте в "Крокусе"
2024-03-24T23:18
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PT0M18S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус, Крокус Сити Холл
Суд арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева
Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
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"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мирзоеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", - огласила решение судья Елена Ленская.
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Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, есть четверо несовершеннолетних детей. Об этом он заявил суду через переводчика с таджикского. Некоторые вопросы судьи он понимал без чьей-либо помощи, но отвечал только на родном языке. В ходе заседания также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла.
Вскоре после начала заседания следователь попросил суд провести его в закрытой режиме, дабы уберечь тайну следствия и сведения об участниках процесса. Суд согласился.
Сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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