https://ria.ru/20240324/arest-1935546916.html

Суд арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева

Суд арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева - РИА Новости, 24.03.2024

Суд арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева

Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:18

2024-03-24T23:18

2024-03-24T23:37

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мирзоеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", - огласила решение судья Елена Ленская.Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, есть четверо несовершеннолетних детей. Об этом он заявил суду через переводчика с таджикского. Некоторые вопросы судьи он понимал без чьей-либо помощи, но отвечал только на родном языке. В ходе заседания также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла.Вскоре после начала заседания следователь попросил суд провести его в закрытой режиме, дабы уберечь тайну следствия и сведения об участниках процесса. Суд согласился.Сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте фигурантов Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подозреваемый по делу о теракте в "Крокус сити холле" в суде Журналистов попросили не задавать вопросы подозреваемому по делу о теракте в "Крокусе" 2024-03-24T23:18 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, крокус, крокус сити холл