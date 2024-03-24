https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935549264.html

Жители Донецка выставили тысячу свечей в форме журавля

Жители Донецка выставили тысячу свечей в форме журавля - РИА Новости, 24.03.2024

Жители Донецка выставили тысячу свечей в форме журавля

Донецк присоединился к всероссийской акции "Журавли": молодежь Донецка зажгла свечи и выставила их в форме журавля в память о погибших в результате теракта в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:36

2024-03-24T23:36

2024-03-24T23:37

теракт в "крокус сити холле"

россия

донецкая народная республика

крокус сити холл

донецк

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Донецк присоединился к всероссийской акции "Журавли": молодежь Донецка зажгла свечи и выставила их в форме журавля в память о погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости. Участники акции зажгли свечи и выставили их в форме журавля, который символизирует "бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей". Активисты выложили из свечек "ДНР. Скорбим. 22.03.24". Для акции использовали больше тысячи свечей. "Наши активисты, волонтеры, НКО собрались вместе, чтобы провести "Свечу памяти" в честь погибших людей в Подмосковье", - рассказал журналистам руководитель регионального штаба "Мы вместе", руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества в ДНР Александр Батченков. По его словам, донецкая молодежь "каждый день сталкивается с такими же террористическими актами со стороны Украины и поэтому она понимает эту боль, хочет разделить ее со всей Россией". "Когда мы не были Россией, Россия всегда поддерживала нас. Сейчас, когда мы в составе РФ, мы готовы разделить боль и те страдания, которые сейчас произошли, вместе со всей Россией", - добавил он.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935518989.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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В ДНР присоединились к акции "Журавли" в память о погибших в "Крокус сити холле" В ДНР присоединились к акции "Журавли" в память о погибших в "Крокусе" 2024-03-24T23:36 true PT0M55S

Проекция "Летят журавли" на здании "Крокус Сити Холл" в память о погибших Проекция "Летят журавли" на здании "Крокус Сити Холл" в память о погибших 2024-03-24T23:36 true PT95M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, крокус сити холл, донецк