https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935549264.html
Жители Донецка выставили тысячу свечей в форме журавля
Жители Донецка выставили тысячу свечей в форме журавля - РИА Новости, 24.03.2024
Жители Донецка выставили тысячу свечей в форме журавля
Донецк присоединился к всероссийской акции "Журавли": молодежь Донецка зажгла свечи и выставила их в форме журавля в память о погибших в результате теракта в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:36
2024-03-24T23:36
2024-03-24T23:37
теракт в "крокус сити холле"
россия
донецкая народная республика
крокус сити холл
донецк
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Донецк присоединился к всероссийской акции "Журавли": молодежь Донецка зажгла свечи и выставила их в форме журавля в память о погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости. Участники акции зажгли свечи и выставили их в форме журавля, который символизирует "бескорыстную поддержку погибших в теракте, а также пострадавших и их семей". Активисты выложили из свечек "ДНР. Скорбим. 22.03.24". Для акции использовали больше тысячи свечей. "Наши активисты, волонтеры, НКО собрались вместе, чтобы провести "Свечу памяти" в честь погибших людей в Подмосковье", - рассказал журналистам руководитель регионального штаба "Мы вместе", руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества в ДНР Александр Батченков. По его словам, донецкая молодежь "каждый день сталкивается с такими же террористическими актами со стороны Украины и поэтому она понимает эту боль, хочет разделить ее со всей Россией". "Когда мы не были Россией, Россия всегда поддерживала нас. Сейчас, когда мы в составе РФ, мы готовы разделить боль и те страдания, которые сейчас произошли, вместе со всей Россией", - добавил он.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В ДНР присоединились к акции "Журавли" в память о погибших в "Крокус сити холле"
В ДНР присоединились к акции "Журавли" в память о погибших в "Крокусе"
2024-03-24T23:36
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Проекция "Летят журавли" на здании "Крокус Сити Холл" в память о погибших
Проекция "Летят журавли" на здании "Крокус Сити Холл" в память о погибших
2024-03-24T23:36
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россия, донецкая народная республика, крокус сити холл, донецк
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Донецкая Народная Республика, Крокус Сити Холл, Донецк
Жители Донецка выставили тысячу свечей в форме журавля
В Донецке в память о погибших в теракте выставили тысячу свечей в форме журавля