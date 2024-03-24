https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935544185.html
Брянская область присоединилась к памятной акции "Летят журавли"
Брянская область присоединилась к памятной акции "Летят журавли" - РИА Новости, 24.03.2024
Брянская область присоединилась к памятной акции "Летят журавли"
Брянская область присоединилась к акции в память о погибших в результате теракта в "Крокус сити холле", на главной телебашне региона появились изображения... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:58
2024-03-24T22:58
2024-03-24T22:58
теракт в "крокус сити холле"
общество
брянская область
муслим магомаев
крокус сити холл
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Брянская область присоединилась к акции в память о погибших в результате теракта в "Крокус сити холле", на главной телебашне региона появились изображения летящих журавлей, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Брянская область 24 марта, в день общенационального траура, присоединилась к памятной акции "Журавли". Бесконечный клин белых птиц в память тех, кто погиб во время теракта в концертном комплексе 22 марта 2024 года, запустили на главной телебашне региона", – говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства. Согласно видео, размещенному в Telegram-канале властей, на телебашне также транслируется бегущая надпись "БРЯНСК СКОРБИТ 22.03.2024". Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта. Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носил концертный зал.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Журавли на медиаэкранах Москвы и Подмосковья в память о погибших в "Крокус сити холле"
Журавли на экранах Москвы и Подмосковья в память о погибших в "Крокус сити холле"
2024-03-24T22:58
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, брянская область, муслим магомаев, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Брянская область, Муслим Магомаев, Крокус Сити Холл
Брянская область присоединилась к памятной акции "Летят журавли"
На главной телебашне Брянской области появились изображения летящих журавлей