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Брянская область присоединилась к памятной акции "Летят журавли" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:58 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935544185.html
Брянская область присоединилась к памятной акции "Летят журавли"
Брянская область присоединилась к памятной акции "Летят журавли" - РИА Новости, 24.03.2024
Брянская область присоединилась к памятной акции "Летят журавли"
Брянская область присоединилась к акции в память о погибших в результате теракта в "Крокус сити холле", на главной телебашне региона появились изображения... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:58
2024-03-24T22:58
теракт в "крокус сити холле"
общество
брянская область
муслим магомаев
крокус сити холл
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Брянская область присоединилась к акции в память о погибших в результате теракта в "Крокус сити холле", на главной телебашне региона появились изображения летящих журавлей, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Брянская область 24 марта, в день общенационального траура, присоединилась к памятной акции "Журавли". Бесконечный клин белых птиц в память тех, кто погиб во время теракта в концертном комплексе 22 марта 2024 года, запустили на главной телебашне региона", – говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства. Согласно видео, размещенному в Telegram-канале властей, на телебашне также транслируется бегущая надпись "БРЯНСК СКОРБИТ 22.03.2024". Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта. Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носил концертный зал.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Журавли на медиаэкранах Москвы и Подмосковья в память о погибших в "Крокус сити холле"
Журавли на экранах Москвы и Подмосковья в память о погибших в "Крокус сити холле"
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РИА Новости
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общество, брянская область, муслим магомаев, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Брянская область, Муслим Магомаев, Крокус Сити Холл
Брянская область присоединилась к памятной акции "Летят журавли"

На главной телебашне Брянской области появились изображения летящих журавлей

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАкция памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акция памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Акция памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Брянская область присоединилась к акции в память о погибших в результате теракта в "Крокус сити холле", на главной телебашне региона появились изображения летящих журавлей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Брянская область 24 марта, в день общенационального траура, присоединилась к памятной акции "Журавли". Бесконечный клин белых птиц в память тех, кто погиб во время теракта в концертном комплексе 22 марта 2024 года, запустили на главной телебашне региона", – говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства.
Согласно видео, размещенному в Telegram-канале властей, на телебашне также транслируется бегущая надпись "БРЯНСК СКОРБИТ 22.03.2024".
Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта. Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носил концертный зал.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоБрянская областьМуслим МагомаевКрокус Сити Холл
 
 
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