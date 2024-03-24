https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935517930.html
Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе"
Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе"
В день общенационального траура у здания концертного зала "Крокус Сити Холл" прошла акция "Летят журавли". РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T19:34
2024-03-24T19:34
2024-03-24T22:33
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935494058_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3b6a725f0e68b07bc3156df03f53226a.jpg
В день общенационального траура у здания концертного зала "Крокус Сити Холл" прошла акция "Летят журавли".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935494058_25:0:936:683_1920x0_80_0_0_8bfc0d2383105af2e7935b0344da8ee5.jpg
Проекция "Летят журавли" на здании "Крокус Сити Холл" в память о погибших
Проекция "Летят журавли" на здании "Крокус Сити Холл" в память о погибших
2024-03-24T19:34
true
PT95M23S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, видео
Крокус Сити Холл
Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе"
В день общенационального траура у здания концертного зала "Крокус Сити Холл" прошла акция "Летят журавли".
2024-03-24T19:34
true
PT95M23S
В день общенационального траура у здания концертного зала "Крокус Сити Холл" прошла акция "Летят журавли".