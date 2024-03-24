https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935517930.html

Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе"

Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе"

В день общенационального траура у здания концертного зала "Крокус Сити Холл" прошла акция "Летят журавли". РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:34

2024-03-24T19:34

2024-03-24T22:33

крокус сити холл

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В день общенационального траура у здания концертного зала "Крокус Сити Холл" прошла акция "Летят журавли".

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2024

Илья Абрамов

Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проекция "Летят журавли" на здании "Крокус Сити Холл" в память о погибших Проекция "Летят журавли" на здании "Крокус Сити Холл" в память о погибших 2024-03-24T19:34 true PT95M23S

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Илья Абрамов

крокус сити холл, видео