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Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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19:34 24.03.2024 (обновлено: 22:33 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935517930.html
Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе"
Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе"
В день общенационального траура у здания концертного зала "Крокус Сити Холл" прошла акция "Летят журавли". РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T19:34
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крокус сити холл
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В день общенационального траура у здания концертного зала "Крокус Сити Холл" прошла акция "Летят журавли".
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4.7
96
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60
353
60
Проекция "Летят журавли" на здании "Крокус Сити Холл" в память о погибших
Проекция "Летят журавли" на здании "Крокус Сити Холл" в память о погибших
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крокус сити холл, видео
Крокус Сити Холл
Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе"
В день общенационального траура у здания концертного зала "Крокус Сити Холл" прошла акция "Летят журавли".
2024-03-24T19:34
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Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе"

Читать ria.ru в
В день общенационального траура у здания концертного зала "Крокус Сити Холл" прошла акция "Летят журавли".
 
Крокус Сити Холл
 
 
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