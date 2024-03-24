https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935506301.html

Подготовка к акции "Свеча памяти" началась у "Крокус Сити Холла"

Подготовка к акции "Свеча памяти" началась у "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 24.03.2024

Подготовка к акции "Свеча памяти" началась у "Крокус Сити Холла"

Волонтеры у стихийного мемориала начали подготовку к акции "Свеча памяти", посвященной жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T18:11

2024-03-24T18:11

2024-03-24T20:09

теракт в "крокус сити холле"

россия

владимир путин

маргарита симоньян

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Волонтеры у стихийного мемориала начали подготовку к акции "Свеча памяти", посвященной жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости.Люди переносят цветы и игрушки, чтобы избежать их возгорания. За мемориалом из свечей собирают слово "Помним".Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, из них трое — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, пострадали 180 человек.Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.В специальном обращении Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/putin-1935502672.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, маргарита симоньян, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)