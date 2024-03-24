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Спустя 25 лет после агрессии НАТО Сербия остается сильной, заявил Вучич - РИА Новости, 24.03.2024
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14:52 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/agressiya-1935475149.html
Спустя 25 лет после агрессии НАТО Сербия остается сильной, заявил Вучич
Спустя 25 лет после агрессии НАТО Сербия остается сильной, заявил Вучич - РИА Новости, 24.03.2024
Спустя 25 лет после агрессии НАТО Сербия остается сильной, заявил Вучич
Спустя четверть века после бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия 1999 года Сербия, вопреки пережитой агрессии, - живое, сильное и свободное... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:52
2024-03-24T14:52
в мире
сербия
россия
югославия
никола селакович
александр вучич
евгений примаков
оон
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Спустя четверть века после бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия 1999 года Сербия, вопреки пережитой агрессии, - живое, сильное и свободное государство, заявил сербский президент Александр Вучич. "Сегодня - 25 лет с начала агрессии НАТО. Девятнадцать сильнейших напали на Сербию. Без какого-либо права и впервые без решения Совбеза ООН 78 дней уничтожали нашу страну. Убивали детей. Разрывали территорию. Но, вопреки всему, Сербия живет. Пробужденная, более сильная и храбрая, упрямая. И прежде всего - свободная, свобода важнее воздуха, ее у нас никогда не смогут забрать, Сербия будет жить!" - написал Вучич в соцсетях. В воскресенье 25-летняя годовщина бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия началась с возложения цветов к памятнику погибшей трехлетней Милицы Ракич. Монумент с фигурой девочки и черной бабочкой в парке Ташмайдан считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки. В возложении венков участвовали министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, представители МО и МВД, глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители ветеранских и общественных организаций. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/bombardirovki-1935471226.html
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, сербия, россия, югославия, никола селакович, александр вучич, евгений примаков, оон, нато, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Сербия, Россия, Югославия, Никола Селакович, Александр Вучич, Евгений Примаков, ООН, НАТО, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Спустя 25 лет после агрессии НАТО Сербия остается сильной, заявил Вучич

Вучич: спустя четверть века после агрессии НАТО Сербия жива, сильна и свободна

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Спустя четверть века после бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия 1999 года Сербия, вопреки пережитой агрессии, - живое, сильное и свободное государство, заявил сербский президент Александр Вучич.
«
"Сегодня - 25 лет с начала агрессии НАТО. Девятнадцать сильнейших напали на Сербию. Без какого-либо права и впервые без решения Совбеза ООН 78 дней уничтожали нашу страну. Убивали детей. Разрывали территорию. Но, вопреки всему, Сербия живет. Пробужденная, более сильная и храбрая, упрямая. И прежде всего - свободная, свобода важнее воздуха, ее у нас никогда не смогут забрать, Сербия будет жить!" - написал Вучич в соцсетях.
В воскресенье 25-летняя годовщина бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия началась с возложения цветов к памятнику погибшей трехлетней Милицы Ракич. Монумент с фигурой девочки и черной бабочкой в парке Ташмайдан считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки.
В возложении венков участвовали министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, представители МО и МВД, глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители ветеранских и общественных организаций.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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В миреСербияРоссияЮгославияНикола СелаковичАлександр ВучичЕвгений ПримаковООННАТОФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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