https://ria.ru/20240323/zavaly-1935389898.html

Спасатели в "Крокусе" разобрали более 90 кубометров завалов за день

Спасатели в "Крокусе" разобрали более 90 кубометров завалов за день - РИА Новости, 24.03.2024

Спасатели в "Крокусе" разобрали более 90 кубометров завалов за день

Спасатели за день разобрали более 90 кубометров завалов в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-23T23:57

2024-03-23T23:57

2024-03-24T00:08

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спасатели за день разобрали более 90 кубометров завалов в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили в Telegram-канале МЧС России.В субботу вечером губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что спасательная операция на месте теракта в "Крокус сити холле" завершена, поисковая еще продолжается, из-под завалов извлекли 133 тела."Спасатели МЧС России за день разобрали более 90 кубических метров завалов на месте происшествия в Московской области", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что задействованы аэромобильные группировки Центра "Лидер" и отряда "Центроспас" МЧС России. В составе группировки - робототехнические комплексы и кинологические расчеты.Также уточняется, что на горячую линию ведомства 8-800-775-17-17 уже поступило почти 1300 обращений.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935383810.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935386407.html

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