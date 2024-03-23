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Спасатели продолжают разбирать завалы после теракта в "Крокусе"

Спасатели продолжают разбирать завалы после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Спасатели продолжают разбирать завалы после теракта в "Крокусе"

Спасатели продолжают разбор завалов и тушение пожара в "Крокус сити холле", где накануне был совершен теракт, вывезено порядка 63 кубических метров обрушившихся РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T18:31

2024-03-23T18:31

2024-03-23T18:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

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москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спасатели продолжают разбор завалов и тушение пожара в "Крокус сити холле", где накануне был совершен теракт, вывезено порядка 63 кубических метров обрушившихся конструкций, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов."Подразделения МЧС России продолжают разбор завалов и тушение пожара в центре "Крокус сити холл". На данный момент разобрано и вывезено порядка 63 кубических метров обрушившихся конструкций. Продолжается дотушивание очагов горения на кровле и в здании. В работе применяется специализированная робототехника", - говорится в сообщении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935294728.html

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происшествия, крокус сити холл, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)